لیگ اروپا ۲۰۲۵ آغاز شد؛ از رؤیای فارست و ویلا تا مدعیان سنتی قاره
با شروع فصل جدید لیگ اروپا، رقابت تیمهای سرشناس و پرافتخاری چون ناتینگهام فارست، استون ویلا، رم، بولونیا، بتیس و لیون در کنار باشگاههایی مانند پورتو، سلتیک، فنرباغچه و ستاره سرخ بلگراد جذابیت ویژهای به مسابقات بخشیده است؛ رقابتی که در فرمت جدید خود بدون حضور تیمهای سقوطکرده از لیگ قهرمانان برگزار میشود و فرصت طلایی برای قهرمانی مدعیان تازه فراهم کرده است.
به گزارش ایلنا، وقتی صحبت از مسابقات باشگاهی در اروپا میشود همه توجهها معطوف به لیگ قهرمانان است اما باید قبول کرد که در سالهای اخیر، لیگ اروپا با حضور تیمهای بزرگ و مطرح قاره به جذابیت خوبی رسیده و حتی از زمان شکلگیری لیگ کنفرانس برای تیمهای درجه سه اروپایی، اعتبار بیشتری نیز پیدا کرده است. فصل گذشته لیگ اروپا، با قهرمانی تاتنهام و عملکرد دراماتیک منچستریونایتد همراه بود اما در مسابقات این فصل که از روز گذشته آغاز شده، تیمهای مطرح کمتری حضور پیدا کردهاند هرچند که رقابت برای قهرمانی و کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپای فصل آینده فشرده و جذاب خواهد بود.
در این مسابقات که از روز گذشته آغاز شده، دو تیمی نماینده انگلیس خواهند بود که سابقه قهرمانی در جام باشگاههای اروپا را دارند اما سالهاست که کسب افتخار اروپایی برای آنها تبدیل به یک رؤیای دستنیافتنی شده است؛ ناتینگهام فارست و استون ویلا. آنژه پوستکوگلو پس از قهرمانی فصل گذشته، این بار با فارست به دنبال کسب افتخار خواهد بود و شاید عملکرد مناسب اروپایی، چاره کار استون ویلا پس از شروع ناموفق در لیگ است. دو نماینده ایتالیا یعنی رم و بولونیا را هم باید در کنار رئال بتیس، سلتاویگو، لیون، اشتوتگارت و فرایبورگ از نمایندههای لیگهای معتبر در نظر گرفت که برای قهرمانی رقابت خواهند کرد.
البته که نباید فهرست مدعیان قهرمانی این فصل را به تیمهای پنج لیگ معتبر محدود کرد. پورتو، سلتیک، فنرباغچه دومنیکو تدسکو، ستاره سرخ بلگراد و سالزبورگ اتریش که همواره در سالهای اخیر پای ثابت رقابتهای اروپایی بوده، در این فصل برای قهرمانی تلاش خواهند کرد و با توجه به اینکه در فرمت جدید هیچ تیمی از لیگ قهرمانان اروپا به این مسابقات اضافه نخواهد شد، باید از این فرصت فوقالعاده استفاده کنند. البته معمولاً در لیگ اروپا، شاکله تیمهای مطرح حاضر در این مسابقات تا انتهای فصل با توجه به نتایج این تیمها در رقابتهای داخلی تغییرات زیادی میکند و پایان مرحله لیگ رقابتها با حضور ۳۶ تیم، میتواند چشماندازی در خصوص تیمهای اصلی مدعی قهرمانی به ما بدهد.