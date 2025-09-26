تصمیم جالب مادر دمبله برای توپ طلا

به گزارش ایلنا، مادر عثمان دمبله از تور توپ طلای این بازیکن در قاره آفریقا خبر داد. پاری‌سن‌ژرمن با هدایت لوئیس انریکه و درخشش ستاره‌های مثل عثمان دمبله و ویتینیا و البته دوناروما توانست برای نخستین بار سه‌گانه را فتح کند.

در مراسم توپ طلا این باشگاه پاریسی نمایندگان زیادی داشت. عثمان دمبله توپ طلا را کسب کرد و لوئیس انریکه جایزه بهترین سرمربی و دوناروما جایزه بهترین دروازه‌بان سال را کسب کرد. عثمان دمبله در ۱۵می ‌سال ۱۹۹۷ در ورنن فرانسه متولد شده است. پدر عثمان اهل مالی و مادرش نیز از اهالی موریتانی سنگال است. خانواده این بازیکن پاری‌سن‌ژرمن نیر به اندازه عثمان خوشحال هستند و مادرش بیش از همه از موفقیت پسرش هیجان‌زده است.

مادر دمبله تأکید کرد که می‌خواهد این جایزه را دریافت کند و آن را در سراسر آفریقا به نمایش بگذارد چون می‌خواهد الهام‌بخش خیلی‌ها در قاره آفریقا شود. او گفت: ما توپ طلا را خواهیم گرفت و آن‌را به سنگال خواهیم برد. ما آن را به همه جا در سراسر آفریقا خواهیم برد. این توپ طلای تمام آفریقاست.

