تصمیم جالب مادر دمبله برای توپ طلا
پس از درخشش عثمان دمبله و کسب توپ طلای ۲۰۲۵، مادر او اعلام کرد قصد دارد این جایزه را به سنگال برده و در سراسر قاره آفریقا به نمایش بگذارد؛ اقدامی که به گفته او میتواند الهامبخش نسل جدید فوتبالدوستان آفریقایی باشد.
به گزارش ایلنا، مادر عثمان دمبله از تور توپ طلای این بازیکن در قاره آفریقا خبر داد. پاریسنژرمن با هدایت لوئیس انریکه و درخشش ستارههای مثل عثمان دمبله و ویتینیا و البته دوناروما توانست برای نخستین بار سهگانه را فتح کند.
در مراسم توپ طلا این باشگاه پاریسی نمایندگان زیادی داشت. عثمان دمبله توپ طلا را کسب کرد و لوئیس انریکه جایزه بهترین سرمربی و دوناروما جایزه بهترین دروازهبان سال را کسب کرد. عثمان دمبله در ۱۵می سال ۱۹۹۷ در ورنن فرانسه متولد شده است. پدر عثمان اهل مالی و مادرش نیز از اهالی موریتانی سنگال است. خانواده این بازیکن پاریسنژرمن نیر به اندازه عثمان خوشحال هستند و مادرش بیش از همه از موفقیت پسرش هیجانزده است.
مادر دمبله تأکید کرد که میخواهد این جایزه را دریافت کند و آن را در سراسر آفریقا به نمایش بگذارد چون میخواهد الهامبخش خیلیها در قاره آفریقا شود. او گفت: ما توپ طلا را خواهیم گرفت و آنرا به سنگال خواهیم برد. ما آن را به همه جا در سراسر آفریقا خواهیم برد. این توپ طلای تمام آفریقاست.