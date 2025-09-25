جنجال خواهران شیری لیگ تکواندو را متوقف کرد

به گزارش ایلنا، هفته اول لیگ برتر تکواندوی بانوان، به‌جای اینکه نمایشی از جدال فنی تکواندوکاران و توانایی‌های آنها باشد، صحنه‌ای از حواشی عجیب بود. جایی که دو خواهر تکواندوکار، سوگل و سوگند شیری، به‌طور مستقیم درگیر ماجرایی شدند که از شیاپ‌چانگ شروع شده و در نهایت منجربه توقف چند دقیقه‌ای لیگ و ارائه صحنه‌های جنجالی در پخش زنده رقابت‌ها شد.

این اتفاق اما ریشه در ماجراهای پیشین دارد؛ سوگل شیری مدتی قبل در رقابت‌های انتخابی تیم ملی با کادرفنی دچار مشکل و مدعی شده بود که چرخه انتخابی عادلانه نیست. حالا اتفاقات هفته اول لیگ برتر باعث شده تا او و خواهرش این‌بار دست به اعتراضی جدی بزنند تا جایی که اقدام به پرتاب تابلوهای کنار شیاپ‌چانگ کرده و باعث توقف چنددقیقه‌ای رقابت‌ها شدند که البته این مسأله اصلاً مورد تأیید نیست.

طبق گفته این دو خواهر، عصبانیت آنها به تصمیم بخش قضایی لیگ برمی‌گردد؛ جایی که بنا به گفته این دو، سوگند شیری بدون دلیل مشخص از ادامه مسابقات محروم شده است و ظاهراً همین محرومیت بی‌دلیل هم باعث شده تا خشم این دو خواهر روی شیاپ‌چانگ فوران کند. صحنه‌ای که نه‌تنها تماشاگران و داوران را شوکه کرد، بلکه باعث شد تصویری منفی از لیگ زنان به بیرون مخابره شود. طبق شنیده‌ها، کمیته انضباطی فدراسیون تکواندو هم در واکنش به رفتار این دو خواهر حکم سنگینی برای این دو تکواندوکار صادر کرده و برای آنها محرومیتی 5ساله در نظر گرفته است. همین حکم هم باعث شده تا پای خواهران شیری به وزارت ورزش باز شده و تلاش کنند تا ماجرا را در سطحی بالاتر پیگیری کنند. با این حال، فدراسیون فعلاً سکوت اختیار کرده است تا جایی که طلعت مرادی، نایب‌رئیس بانوان فدراسیون تکواندو حاضر به گفت‌وگو در این‌باره نشد و گفت: «از وزارت اجازه صحبت ندارم.» سکوتی که خود بر ابهامات و گمانه‌زنی‌ها می‌افزاید. این اتفاق تازه‌ترین نمونه از حاشیه‌هایی است که تکواندوی زنان را در سال‌های اخیر گرفتار کرده است. رشته‌ای که باید با افتخارآفرینی دخترانش در سطح آسیا و جهان خبرساز شود، بارها درگیر تنش‌های مدیریتی، انتخابی‌های پرحاشیه و حالا هم جنجال‌های انضباطی شده است. به نظر می‌رسد هر بار که تلاش می‌شود تکواندوی زنان روی ریل آرامش و پیشرفت قرار گیرد، بحرانی تازه از راه می‌رسد و این رشته را به حاشیه می‌برد. بنابراین در شرایطی که اولین هفته لیگ برتر می‌توانست صحنه نمایش توانایی‌های فنی تکواندوکاران باشد، دچار حواشی عجیب شد که قطعاً می‌شد با ورود به‌موقع و تصمیمات توأم با آرامش مسئولان لیگ، بهتر مدیریت شود؛ اما گویا تکواندوی بانوان قصد ندارد بی‌خیال حواشی شود.

