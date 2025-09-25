ایرادات عجیبی که قبول نمیکنند
ورزشگاه تختی؛ از چمن قارچزده تا کوهنوردی خبرنگاران
پس از میزبانی پرحاشیه ورزشگاه تختی تهران در دیدار پرسپولیس و چادرملو، اظهارات عجیب مسئول اداره کل ورزش و جوانان استان تهران درباره قابلاستفاده بودن این ورزشگاه تنها با رفع مشکل چمن، واکنشهای انتقادی را برانگیخته است؛ در حالی که مجموعه تختی با انبوهی از نواقص امنیتی، عمرانی و ساختاری مواجه است و به هیچ عنوان شرایط میزبانی مسابقات بزرگ را ندارد.
به گزارش ایلنا، علی جوادی مسئول اداره کل ورزش و جوانان استان تهران که طی ماههای اخیر بارها درخواست میزبانی استقلال و پرسپولیس در ورزشگاه تختی را داده بود، پس از میزبانی نامناسب این ورزشگاه در میزبانی چادرملو اردکان از پرسپولیس در اظهاراتی عجیب، اعلام کرد که تنها مشکل این ورزشگاه برای میزبانی از مسابقات بزرگ، چمن است و اتفاقاتی مثل کنده شدن زمین حتی در ورزشگاههای بزرگی مانند ومبلی لندن نیز پیش میآید. از این مقایسه عجیب که برای هواداران فوتبال پس از شرایط اسفناک چمن در دیدار پرسپولیس و چادرملو توهینآمیز به نظر میرسد که بگذریم، باید گفت که مشکلات ورزشگاه تختی تهران در حال حاضر به هیچ عنوان، به مشکلات کیفیت پایین زمین چمن و قارچزدگی آن محدود نمیشود و ورزشگاه تختی این روزها اصلاً شبیه به یک ورزشگاه عادی فوتبال نیست.
با توجه به نصب وسایل غیر استاندارد، خطر برق گرفتگی در این ورزشگاه، همه حاضران در این ورزشگاه را تهدید میکند که این موضوع توسط خبرنگاران حاضر در دیدار پرسپولیس و چادرملو گزارش شده است. از سویی دیگر، امنیت چندانی در این ورزشگاه وجود ندارد و هواداران حاضر در ورزشگاه، به راحتی میتوانند در زمین چمن حضور پیدا کنند. این مسأله برای کارکنان ورزشگاه نیز وجود دارد و تمام کارکنان، دسترسی به نقاط مختلف ورزشگاه دارند و به راحتی میتوانند نظم برگزاری مسابقه را بر هم بزنند. همچنین با توجه به انجام شدن دو پروژه عمرانی همزمان در ورزشگاه تختی، بلوکهای سیمانی و سنگی زیادی در اطراف ورزشگاه وجود دارند و این بلوکها، به راحتی در دسترس هواداران قرار دارد و هواداران با استفاده از این بلوکها، میتوانند نظم زمین و سکوها را دچار تشنج کنند. همچنین در میکسدزون ورزشگاه هیچگونه نظمی وجود ندارد و همه افراد میتوانند در این میکسدزون حضور پیدا کنند.
یکی دیگر از مسائلی که در بازی گذشته باعث اعتراض خبرنگاران شد، مسأله جایگاه خبرنگاران بود که بدون آسانسور در بالاترین نقطه ورزشگاه قرار دارد و خبرنگاران حاضر در ورزشگاه، تجربه حضور در این جایگاه را به یک کوهنوردی طاقتفرسا تشبیه کردهاند. همه این نواقص، اثبات میکند که برخلاف ادعای عجیب جوادی، مشکلاتی بیشتر از کیفیت پایین چمن در ورزشگاه تختی وجود دارد و این ورزشگاه به هیچ عنوان تا زمان رفع ایرادات نمیتواند میزبان مسابقات بزرگ باشد. جالب اینکه مسئولان ورزشگاه تختی برای اجاره این ورزشگاه، مبلغ اجاره این مجموعه برای هر بازی را به کمتر از یک میلیارد تومان نیز کاهش دادهاند تا از این طریق و با برگزاری مسابقات مختلف لیگ برتر و لیگ یک، درآمدزایی کنند و مسئولان ورزشگاه هیچ تمایلی برای رسیدگی به وضعیت چمن ورزشگاه با توجه به برگزاری چند مسابقه طی یک هفته ندارند. همانطور که در یک سال اخیر، باشگاههایی چون هوادار، چادرملو و سایپا این ورزشگاه را برای مسابقات خود اجاره کرده بودند.
شاید در شرایط فعلی و اسفناک ورزشگاههای کشور، بیشترین نواقص متوجه ورزشگاه تختی باشد و عجیب است که مسئولان ورزش تهران، به این شکل برای میزبانی در این ورزشگاه به دنبال چشمپوشی از نواقص هستند که هر کدام از این نواقص در شرایط عادی، به راحتی میتواند موجب گرفتن میزبانی از یک تیم شود.