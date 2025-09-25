کاروان کامل ایران در جهانی وزنهبرداری ۲۰۲۵؛ شانس اصلی در فوقسنگین
با انتشار استارتلیست رقابتهای جهانی وزنهبرداری ۲۰۲۵ در نروژ، مشخص شد تیم ملی ایران تنها در دسته فوقسنگین شانس جدی کسب مدال طلا دارد.
به گزارش ایلنا، کاروان کشورمان با ترکیب کامل هشت نفره راهی فورده میشود، در حالی که برخلاف دورههای گذشته هیچ نمایندهای در بخش زنان اعزام نشده و حضور کمسابقه چین تنها با سه وزنهبردار، نشان از افت کمی و کیفی این رقابتها دارد.
کمتر از یک هفته مانده تا شروع رقابتهای جهانی 2025 وزنهبرداری مردان و زنان که فدراسیون جهانی (IWF) استارتلیست اوزان جدید در هر دو بخش را منتشر کرد. استارتلیستی که بیانگر شرایط رکوردی کاروان اعزامی وزنهبرداری ایران در بخش مردان در مقایسه با رقبای قدرتمند و مدعی جهانی است. کاروان وزنهبرداری ایران در بخش مردان در حالی آماده حضور در آوردگاه جهانی فورده نروژ است که بر اساس رکوردهای ورودی اعلام شده، ما روی کاغذ تنها در دسته وزنی +110کیلوگرم یا همان فوق سنگین شانس بیشتری برای کسب مدال طلای جهانی در این دوره از پیکارها را داریم.
رقابت 255 وزنهبردار مرد از 79 کشور در فورده
قطعا با نیم نگاهی گذرا به استارت لیست جهانی 2025 وزنهبرداری چه در بخش مردان و چه در بخش بانوان، چیزی که از نظر آماری نسبت به رقابتهای جهانی در ادوار گذشته بیشتر ما را متأثر میکند، افت محسوس و پایین آمدن تعداد وزنهبرداران حاضر در اوزان مختلف و این دوره از رقابتهای جهانی است. کاروان وزنهبرداری ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. زیرا ما در بخش بانوان به صلاحدید مسئولان فدراسیون و کمیته فنی این مجموعه، برای اولین بار درطول سالهای گذشته، حتی یک وزنهبردار زن را نیز عازم این رقابتها نکردیم! نکتهای تأملبرانگیز و نگرانکننده در وزنهبرداری بانوان که قطعاً نیاز به بحث فنی و بررسی ویژهای دارد. در بخش مردان البته ما پس از اینکه اوزان وزنهبرداری تغییر کرد و از 10وزن به 8وزن تقلیل یافته است، بهداد سلیمی سرمربی تیم ملی وزنهبرداری برای حضور در این دوره از رقابتهای جهانی با ترکیب کامل(8 نفره) روی تخته جهانی میرود. سلیمی در اوزان (79، 88، 94، 110 و +110 کیلوگرم) به ترتیب؛ عبدالله بیرانوند، ایلیا صالحیپور، علیرضا معینی، علی عالیپور، ابوالفضل زارعی، علیرضا نصیری، آیت شریفی و علی داودی را بهعنوان وزنهبرداران اعزامی به فورده نروژ گزینش کرده است. تقریباً ترکیبی از وزنهبرداران جوان و باتجربه که در این دوره از رقابتهای جهانی باید بخت و شانس خود را برای کسب مدالهای خوشرنگ در مصاف با رقبا امتحان کنند. در این دوره از رقابتها سوای کاروان وزنهبرداری کشورمان، طبق آماری که فدراسیون جهانی در استارتلیست مسابقات منتشر کرده است، در بخش مردان 79کشور با 255 وزنهبردار قرار است در اوزان جدید وزنهبرداری یعنی اوزان(60، 65، 71، 79، 88، 94، 110 و +110 کیلوگرم) در 3گروهبندی (A B وC) برای کسب مدالهای طلا، نقره و برنز جهانی بهمصاف هم بروند. در بخش زنان هم که ما وزنهبرداری به این دوره از رقابتهای جهانی اعزام نکردیم، قرار است طبق آمار اعلام شده از سوی فدراسیون جهانی 250 وزنهبردار از 70کشور جهان در دستههای وزنی جدید به رقابت بپردازند. شلوغترین دستههای وزنی در بخش مردان، طبق استارتلیست اعلام شده، دستههای وزنی 79 و 110کیلوگرم است، خلوتترین دستههای وزنی نیز اوزان 65 و +110کیلوگرم مردان است.
4 کشور با ترکیب کامل به فورده میآیند
طبق آمار منتشر شده در استارتلیست مسابقات جهانی وزنهبرداری مردان و زنان در سال 2025، تنها 4کشور یعنی ایران، مکزیک، چینتایپه و امریکا با ترکیب کامل(8وزنهبردار) در بخش مردان عازم نروژ هستند.
نکته عجیب در این دوره از رقابتهای جهانی وزنهبرداری، حضور ابرقدرت وزنهبرداری جهان یعنی تیم ملی وزنهبرداری مردان چین، تنها با 3وزنهبردار در پیکارهای جهانی است! شاید کمتعداد حاضر شدن چینیها در این دوره از رقابتهای جهانی، حاکی از همان افت کیفی و کمی رقابتهای جهانی باشد. البته چینیها ثابت کردند که درو کردن طلاهای المپیک برای آنها از فتح سکوهای جهانی ارزشمندتر است.
ارمنستان، بلغارستان، هند و ژاپن هرکدام با 6وزنهبردار و کرهجنوبی، نروژ میزبان و تیم ملی ترکیه هر کدام با 7وزنهبردار در بخش مردان بیشترین تعداد شرکتکننده در جهانی نروژ را در اختیار دارند.
قطعاً در نهایت رقابت برای کسب سکوی قهرمانی، نایبقهرمانی و سومی جهان بین همین کشورها خصوصاً آنهایی که مثل ایران، با ترکیب کامل به فورده اعزام شدهاند خواهد بود.