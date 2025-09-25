خبر جذاب برای استقلال از ترکیه

به گزارش ایلنا، طی سال‌های اخیر، حضور بازیکنان ایرانی در لیگ ترکیه بیش از آنکه به سکوی پرتابی برای رشد و پیشرفت تبدیل شود، به روایتی تکراری از ناکامی، حاشیه و سرانجامی نامعلوم بدل شده است. در ظاهر لیگ برتر ترکیه می‌تواند با کیفیت بالای مسابقات و جذابیت‌های رسانه‌ای، مقصدی مناسب برای فوتبالیست‌های ایرانی باشد؛ اما در عمل، محدودیت‌های سهمیه‌ای، بحران‌های مالی باشگاه‌ها و نگاه سختگیرانه مربیان خارجی، شرایط را برای دوام لژیونرهای ایرانی دشوار کرده است.

نمونه بارز این وضعیت، ماجرای اخیر علی کریمی در کایسری‌اسپور است. هافبک ملی‌پوش سابق ایران، پس از پشت سر گذاشتن دوره‌ای پرفرازونشیب، در حالی از فهرست رسمی باشگاه کنار گذاشته شد که هنوز از تیم ‌طلب مالی سنگینی دارد. گفته می‌شود حدود ۱۸۰هزار یورو از قرارداد او پرداخت نشده و همین مسأله یکی از دلایل اختلافات جدی میان کریمی و مدیریت باشگاه بوده است. از سوی دیگر مارکوس گیسدول، سرمربی آلمانی تیم نیز ظاهراً اعتقادی به استفاده مداوم از او ندارد و ترجیح داده بازیکنان دیگر را در خط میانی به میدان بفرستد.

این نخستین بار نیست که بازیکنان ایرانی در ترکیه چنین سرنوشتی پیدا می‌کنند. در سال‌های گذشته هم بسیاری از لژیونرهای ایرانی پس از مدتی کوتاه با نیمکت‌نشینی، حذف از فهرست یا جدایی زودهنگام مواجه شده‌اند. محدودیت سهمیه بازیکنان خارجی در سوپرلیگ ترکیه عملاً به ضرر بازیکنانی تمام می‌شود که نتوانند در همان هفته‌های نخست جایگاه محکمی برای خود بسازند. به محض افت فنی یا بروز حاشیه، باشگاه‌ها ترجیح می‌دهند نام لژیونر را خط بزنند و از سرمایه داخلی استفاده کنند.

برای علی کریمی این شرایط پیامدهای سنگین‌تری دارد. او نه‌تنها در باشگاهش جایگاهی مطمئن ندارد، بلکه آینده‌اش در تیم ملی نیز مبهم به نظر می‌رسد. بازیکنی که زمانی از ستون‌های خط میانی ایران بود، اکنون با خطر از دست دادن جایگاه در سطح بین‌المللی روبه‌روست. اینکه او در نیم‌فصل به استقلال بازگردد یا مقصدی دیگر را انتخاب کند، پرسشی است که پاسخ آن بیش از هر زمان دیگری به تصمیم‌های مدیریتی و شخصی‌اش گره خورده است. آنچه مسلم است، سرنوشت لژیونرهای ایرانی در ترکیه بار دیگر زنگ هشدار را برای بازیکنان و مدیران فوتبال ایران به صدا درآورده است.

انتهای پیام/