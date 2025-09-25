سرنوشت انتقال خرید جذاب پرسپولیس با یک شرط
جمال لوویس، مدافع چپ ایرلندی، پس از حضور در تهران و انجام تستهای پزشکی حالا در مرحلهای سرنوشتساز قرار دارد.
به گزارش ایلنا، جمال لوویس، مدافع چپ مدنظر باشگاه پرسپولیس، روز سهشنبه وارد ایران شد و بلافاصله در تستهای پزشکی حضور یافت.
خبری که به شکل رسمی در رسانه باشگاه نیز منتشر شد. اما ماجرا هنوز پایان نیافته است. او بامداد روز گذشته ایران را ترک کرده و بازگشتش به تهران به نتایج آزمایشهای پزشکی بستگی دارد.
به دلیل مصدومیتهای پرتعداد و طولانیمدت این بازیکن در سالهای اخیر، حساسیتها پیرامون وضعیت بدنی او بسیار بالاست. حتی پس از آنکه در امارات تست پزشکیاش تأیید نشد، بخشی از مدیران پرسپولیس با جذب او مخالفت کردند و معتقد بودند نباید برای بازیکنی با قرارداد سنگین چنین ریسکی کرد.
با این حال، لوویس و مدیربرنامهاش به مدیران سرخها اطمینان دادهاند که مشکل مچ پای او مربوط به دوران کودکی است و ارتباطی با مصدومیتهای اخیرش ندارد. آنها تأکید کردهاند که این بازیکن میتواند بدون نگرانی برای پرسپولیس بازی کند. فشار هواداران برای تقویت تیم نیز باعث شد باشگاه تصمیم بگیرد این مدافع ایرلندی تستهای تخصصیتری را در تهران پشت سر بگذارد.
بر اساس تصمیم باشگاه، وضعیت پزشکی لوویس توسط سه پزشک متخصص بررسی خواهد شد و علاوه بر آن، او باید در تمرینات شرکت کرده و به شکل عملی از سوی کادر فنی محک بخورد. تنها در صورت تأیید همزمان پزشکان و کادر فنی، قرارداد رسمی پرسپولیس با این مدافع امضا خواهد شد.