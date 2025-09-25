دو دیدار حساس در انتظار استقلال در لیگ برتر و آسیا

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال استقلال در ادامه رقابت‌های لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا دو مسابقه مهم پیش‌رو دارد که می‌تواند نقش زیادی در شرایط این تیم داشته باشد.

طبق برنامه، استقلال روز جمعه ۴ مهر در چارچوب هفته پنجم لیگ برتر به مصاف شمس‌آذر قزوین خواهد رفت. این مسابقه از ساعت ۱۹:۰۰ در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین برگزار می‌شود و برای شاگردان ساپینتو اهمیت زیادی دارد، چرا که آن‌ها در چهار هفته ابتدایی تنها یک برد کسب کرده‌اند.

آبی‌ها در شروع فصل لیگ برتر، در هفته نخست مقابل تراکتور با نتیجه یک بر صفر پیروز شدند، اما در ادامه با تساوی ۳-۳ برابر ذوب‌آهن و شکست یک بر صفر مقابل استقلال خوزستان از شرایط ایده‌آل فاصله گرفتند. هفته چهارم نیز برای استقلال سخت گذشت و آن‌ها در دیداری پرگل با پیکان به نتیجه ۲-۲ رضایت دادند. در مجموع استقلال از چهار بازی، پنج امتیاز به دست آورده و حالا برای بازگشت به مسیر موفقیت به سه امتیاز دیدار با شمس‌آذر نیاز دارد.

پس از این دیدار، استقلالی‌ها باید در لیگ قهرمانان آسیا به میدان بروند. دومین بازی آسیایی آن‌ها روز چهارشنبه ۹ مهر مقابل المحرق بحرین در ورزشگاه شهدای شهر قدس و از ساعت ۱۹:۳۰ برگزار می‌شود. استقلال در نخستین بازی آسیایی خود شکست سنگین ۷-۱ مقابل الوصل امارات را تجربه کرد و حالا امیدوار است با نمایشی متفاوت، این بار نتیجه بهتری بگیرد و از بحران هفته‌های اخیر فاصله بگیرد.

این دو مسابقه برای استقلال اهمیت زیادی دارند و هواداران امیدوارند که با تغییر شرایط، تیم محبوب‌شان دوباره به روزهای خوب برگردد.

