به گزارش ایلنا، مارکوس رشفورد با دو گلی که مقابل نیوکسل به ثمر رساند، بار دیگر ارزش‌هایش را در فوتبال اروپا ثابت کرد و نشان داد چرا هانسی فلیک روی او حساب ویژه‌ای باز کرده است. مهاجم انگلیسی تابستان امسال با قراردادی قرضی از منچستریونایتد به بارسلونا پیوست؛ قراردادی کم‌ریسک با بند خرید ۳۰ میلیون یورویی که می‌تواند آینده‌ای بلندمدت در نیوکمپ برای او رقم بزند.

عملکرد رشفورد در ماه‌های نخست حضورش در بارسا چشمگیر بوده و هواداران را به خرید دائمی او امیدوار کرده است. با این حال، طبق گزارش اسکای اسپورتس، مدیران باشگاه فعلاً قصد شروع مذاکره ندارند و تصمیم‌گیری نهایی به تابستان آینده موکول خواهد شد. در منچستر هم تأکید شده که قیمت خرید از قبل تعیین شده است.

برای رشفورد، این انتقال فرصتی تازه برای بازگشت به سطح اول فوتبال محسوب می‌شود. پس از سال‌های پرنوسان در منچستریونایتد و دوره‌ای قرضی در استون‌ویلا، او در بارسلونا دوباره به فرم ایده‌آل نزدیک شده و فلیک نیز او را یکی از مهره‌های کلیدی تیمش می‌داند.

اما در انگلیس منتقدان همچنان ساکت نشده‌اند. آلن شیرر پس از بازی با ختافه از بی‌نظمی او در تمرینات انتقاد کرد و هشدار داد که در بارسا بی‌تعهدی جایی ندارد. پل اسکولز نیز در اظهارنظری تند، روزهای پایانی حضور رشفورد در یونایتد را کم‌کاری و شرم‌آور توصیف کرد.

در اسپانیا اما نگاه‌ها متفاوت است. رسانه‌ها و هواداران بارسلونا عملکرد او را تحسین کرده‌اند و در آستانه دیدار برابر اوویدو، رشفورد این فرصت را دارد که جایگاهش در ترکیب اصلی را بیش از پیش تثبیت کند.

