به گزارش ایلنا، وین رونی، رکورددار پیشین گل‌های ملی انگلیس، معتقد است توانایی تمام‌کنندگی خارق‌العاده هری کین او را به یک شماره ۹ واقعی بدل کرده است. با این حال، اسطوره منچستریونایتد تأکید دارد که مهاجم ۳۱ ساله بایرن‌مونیخ آن رگه‌ای از خشم و شرارت را ندارد که خودش در دوران بازیگری به همراه داشت.

رونی و کین تنها در ۱۰ بازی ملی کنار هم به میدان رفتند. یکی از این شب‌های خاطره‌انگیز سپتامبر ۲۰۱۵ برابر سوئیس بود؛ جایی که رونی با گلزنی از روی نقطه پنالتی از رکورد بابی چارلتون گذشت و بهترین گلزن تاریخ انگلیس شد، و کین هم در همان دیدار گل زد تا نشانه‌ای از انتقال تاج‌وتخت گلزنی باشد. امروز اما اعداد نشان می‌دهند که کین با ۷۴ گل در ۱۰۹ بازی ملی، رکورد رونی را شکسته و به آمار درخشانی دست یافته است.

رونی در گفت‌وگویی با ریو فردیناند پرزنتس توضیح داد: هری هیچ‌وقت سریع‌ترین بازیکن نبود، اما در این سال‌ها خیلی خوب خودش را پرورش داده. او یک گلزن است؛ دقیق، بی‌رحم در تمام‌کنندگی و بی‌نظیر در جای‌گیری. او کین را با فرانچسکو توتی، اسطوره رم، مقایسه کرد و گفت نحوه عقب کشیدن او و سپس حرکت دوباره به سمت محوطه جریمه شبیه سبک بازی توتی است.

رونی در پایان تأکید کرد: به نظر من، هری کین بزرگ‌ترین شماره ۹ تاریخ انگلیس است. از نظر گلزنی، او هم می‌سازد و هم می‌زند. اما من کارهایی می‌کردم که شاید او نتواند و البته شرورتر هم بودم.

