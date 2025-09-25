به گزارش ایلنا، ترکی آل‌شیخ، رئیس هیئت عمومی سرگرمی عربستان سعودی، به شایعات اخیر درباره خرید باشگاه بریستول‌سیتی واکنش نشان داد. او روز چهارشنبه در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اینکه گفته می‌شود قصد خرید بریستول‌سیتی را دارم، حقیقت ندارد.

این شایعات در شرایطی منتشر شد که آل‌شیخ چند ماه پیش، در ماه مه گذشته، باشگاه اسپانیایی آلمریا را پس از حدود شش سال مالکیت به فروش رساند. او این باشگاه را در سال ۲۰۱۹ خرید و نخستین تجربه خود را در فوتبال اروپا رقم زد.

پیش از آن نیز آل‌شیخ در سال ۲۰۱۸ باشگاه مصری پیرامیدز را خریداری کرده بود، اما تنها یک سال بعد سهام خود را واگذار کرد.

با تکذیب خبر خرید بریستول‌سیتی، به نظر می‌رسد او فعلاً برنامه‌ای برای بازگشت به فوتبال اروپا یا انگلیس ندارد. آل‌شیخ طی سال‌های اخیر به یکی از چهره‌های شناخته‌شده فوتبال بین‌المللی تبدیل شده و هر اقدام او در حوزه مالکیت باشگاه‌ها یا بازار نقل‌وانتقالات، به دلیل سرمایه هنگفتی که در اختیار دارد، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های ورزشی جهان پیدا می‌کند.

