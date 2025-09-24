به گزارش ایلنا، مرحله بعدی مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ در قاره آسیا به‌زودی آغاز می‌شود و در یکی از گروه‌ها، تیم‌های ملی قطر، امارات و عمان برای کسب سهمیه صعود با یکدیگر رقابت خواهند کرد. در نخستین دیدار این گروه، عمان به مصاف امارات می‌رود. مسابقه‌ای که از حالا حساسیت ویژه‌ای پیدا کرده است، چرا که قضاوت آن به علیرضا فغانی، داور بین‌المللی ایرانی، سپرده شده است.

فغانی اخیراً دیدار پرهیجان الهلال و الاهلی در لیگ عربستان را با موفقیت قضاوت کرد و تحسین‌های زیادی را برای مدیریت این مسابقه ۳–۳ دریافت کرد. اما اهمیت این انتخاب تنها به اعتبار فغانی محدود نمی‌شود؛ چرا که روی نیمکت عمان کارلوس کی‌روش نشسته است، سرمربی‌ای که سابقه درگیری مستقیم با فغانی را دارد.

در نیمه‌نهایی جام عرب ۲۰۲۱، دیدار مصر و تونس با قضاوت فغانی برگزار شد و تصمیم داور ایرانی درباره اعلام و سپس لغو یک پنالتی به سود تونس، اعتراض شدید کی‌روش را به دنبال داشت؛ او در جریان بازی کارت زرد گرفت و پس از مسابقه نیز در مصاحبه‌هایش این تصمیم را عاملی مؤثر بر شکست مصر دانست.

این نخستین باری نبود که کی‌روش با داوران ایرانی تنش پیدا می‌کرد. در تورنمنت اخیر کافا، تیم ملی عمان تحت هدایت او دو بار متوالی با داوران ایرانی وارد حاشیه شد: ابتدا موعود بنیادی‌فرد در دیدار عمان – ازبکستان سوت زد و اعتراض شدید کی‌روش کارت زرد به او داد، سپس حسن اکرمی قضاوت دیدار بعدی عمان را برعهده داشت و اعتراض کی‌روش ادامه یافت، که منجر به محرومیت او از آخرین دیدار گروهی شد.

کی‌روش پس از آن مسابقات در بیانیه‌ای ویدیویی، داوری ایرانی را به شدت نقد کرد و صحنه‌ای از خطای آشکار روی بازیکنانش را منتشر کرد. او نوشت: به جای پاسداری از روح فوتبال، کارت زرد گرفتم و حالا محروم شده‌ام.

این اظهارات با بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های منطقه همراه شد و رابطه او با داوران ایرانی را بیش از پیش ملتهب کرد.

اکنون و در آستانه آغاز دور حساس مقدماتی جام جهانی، همه نگاه‌ها به دیدار عمان و امارات و تقابل دوباره کی‌روش با داوری ایرانی است. این بار فغانی، داور با اعتبار بالاتر و شناخته‌شده در آسیا و جهان، قضاوت بازی را برعهده دارد و تصمیمات او می‌تواند مسیر صعود عمان و امارات به جام جهانی را تحت تأثیر جدی قرار دهد.

