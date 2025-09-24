خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شمسایی: ایران صدرنشین شد و آماده دفاع از قهرمانی است

شمسایی: ایران صدرنشین شد و آماده دفاع از قهرمانی است
کد خبر : 1691066
لینک کوتاه کپی شد.

تیم ملی فوتسال ایران با سه پیروزی پیاپی و بدون دریافت گل، صدرنشین گروه خود شد و وحید شمسایی از آمادگی تیم برای دفاع از عنوان قهرمانی در جام ملت‌ها خبر داد.

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتسال ایران با عملکردی درخشان و کسب سه پیروزی متوالی برابر بنگلادش، امارات و مالزی، با ۲۶ گل زده و بدون دریافت حتی یک گل، صدرنشین گروه خود به اندونزی رسید. پس از پایان دیدار برابر میزبان، وحید شمسایی، سرمربی تیم، در نشست خبری حاضر شد و درباره شرایط تیم، کیفیت مسابقات و اهداف پیش‌رو صحبت کرد.

شمسایی با قدردانی از خداوند بابت سه پیروزی تیم اظهار داشت: این موفقیت وظیفه‌ای است در قبال مردم ایران؛ آن‌ها انتظار غیر از این از فوتسال ندارند.» او با اشاره به شرایط زمین مسابقات در اندونزی افزود: «کف‌پوش بسیار نامناسب است و می‌تواند برای سلامت بازیکنان خطرناک باشد.

سرمربی تیم ملی همچنین موفقیت تیم مالزی برای صعود به جام ملت‌ها را تبریک گفت و گفت: بازی در فضایی لذت‌بخش و با حضور هفت هزار تماشاگر برگزار شد که فشار زیادی روی بازیکنان جوان ما وارد کرد، اما همین تجربه معنای واقعی فوتسال را نشان می‌دهد.

شمسایی تأکید کرد که راه طولانی پیش روی تیم است: باید بازی‌ها را دوباره بررسی کنیم و برای عقب نماندن تلاش بیشتری کنیم، هم من، هم کادر فنی و هم بازیکنان.

او در پایان درباره مرحله نهایی جام ملت‌ها گفت: در بهمن ماه به اندونزی می‌رویم تا از عنوان قهرمانی دفاع کنیم، اما این جام هدیه‌ای به ما نخواهد شد و همه حریفان با تمام قدرت برای موفقیت خواهند آمد. ما باید از همه بهتر باشیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی