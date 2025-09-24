شمسایی: ایران صدرنشین شد و آماده دفاع از قهرمانی است

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتسال ایران با عملکردی درخشان و کسب سه پیروزی متوالی برابر بنگلادش، امارات و مالزی، با ۲۶ گل زده و بدون دریافت حتی یک گل، صدرنشین گروه خود به اندونزی رسید. پس از پایان دیدار برابر میزبان، وحید شمسایی، سرمربی تیم، در نشست خبری حاضر شد و درباره شرایط تیم، کیفیت مسابقات و اهداف پیش‌رو صحبت کرد.

شمسایی با قدردانی از خداوند بابت سه پیروزی تیم اظهار داشت: این موفقیت وظیفه‌ای است در قبال مردم ایران؛ آن‌ها انتظار غیر از این از فوتسال ندارند.» او با اشاره به شرایط زمین مسابقات در اندونزی افزود: «کف‌پوش بسیار نامناسب است و می‌تواند برای سلامت بازیکنان خطرناک باشد.

سرمربی تیم ملی همچنین موفقیت تیم مالزی برای صعود به جام ملت‌ها را تبریک گفت و گفت: بازی در فضایی لذت‌بخش و با حضور هفت هزار تماشاگر برگزار شد که فشار زیادی روی بازیکنان جوان ما وارد کرد، اما همین تجربه معنای واقعی فوتسال را نشان می‌دهد.

شمسایی تأکید کرد که راه طولانی پیش روی تیم است: باید بازی‌ها را دوباره بررسی کنیم و برای عقب نماندن تلاش بیشتری کنیم، هم من، هم کادر فنی و هم بازیکنان.

او در پایان درباره مرحله نهایی جام ملت‌ها گفت: در بهمن ماه به اندونزی می‌رویم تا از عنوان قهرمانی دفاع کنیم، اما این جام هدیه‌ای به ما نخواهد شد و همه حریفان با تمام قدرت برای موفقیت خواهند آمد. ما باید از همه بهتر باشیم.

