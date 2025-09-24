خبرگزاری کار ایران
مدیرکل ورزش تهران: مافیای چمن نداریم

مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران در واکنش به حواشی اخیر زمین‌های ورزشی، ضمن رد وجود مافیای چمن مسئولیت مشکلات پیش‌آمده را پذیرفت و با عذرخواهی از هواداران وعده بهبود شرایط در مسابقات آینده را داد.

به گزارش ایلنا،  علی جوادی، مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران، در نشست خبری اخیر خود به انتقادها درباره وضعیت چمن ورزشگاه‌ها پاسخ داد. او با تأکید بر اینکه مافیای چمن وجود ندارد، گفت برای آماده‌سازی زمین از بهترین مشاوران و پیمانکاران استفاده شده است.

جوادی وضعیت چمن را نه فجیع  و نه اسفناک  توصیف کرد و توضیح داد که مشکل اخیر تنها به بخش‌هایی از زمین مربوط بوده که به دلیل ترمیم با چمن خزانه، رنگی متفاوت داشته‌اند. او افزود: ۴۸ ساعت قبل از مسابقه اتفاقی رخ داد که همکاران امنیتی و فنی در حال بررسی آن هستند. با این حال تلاش شد این مسئله بر کیفیت بازی تأثیر نگذارد.

وی همچنین درباره اظهارات پیشین وزیر ورزش گفت: ۴۸ ساعت قبل از مسابقه شخصاً موضوع را به ایشان منتقل کردم و مسئولیت مستقیم این اتفاق با من است. اعتمادی که وزیر داشت، بر اساس گزارشی بود که من ارائه کردم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران در ادامه از حمایت همه‌جانبه خود از تیم‌های پایتخت و سایر رشته‌ها سخن گفت و تأکید کرد: من خودم را حامی استقلال، پرسپولیس، پیکان، سایپا، هوادار و دیگر تیم‌ها می‌دانم. هر جا که بتوانم کمک کنم، دریغ نخواهم کرد.

جوادی در پایان با عذرخواهی از هواداران وعده داد شرایط زمین مسابقات در دیدارهای آینده بهبود یابد و گفت: هدف ما این است که بازی به بازی کیفیت زمین بهتر شود.

