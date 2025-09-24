تصمیم قاطع در هلند علیه تیم فوتبال نماینده رژیم صهیونیستی
شورای شهر آمستردام با صدور مصوبهای حضور تیم فوتبال رژیم صهیونیستی یعنی مکابی تلآویو را در این شهر ممنوع اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، شورای شهر آمستردام پس از یک مناظره داغ، با اکثریت قاطع رأی داد که باشگاه مکابی تلآویو دیگر در این شهر مورد استقبال قرار نمیگیرد. این تصمیم به دنبال حوادث نوامبر سال گذشته اتخاذ شد؛ زمانی که هواداران این تیم پس از دیدار لیگ اروپا مقابل آژاکس، هدف یک حمله سازمانیافته قرار گرفتند. در عین حال، مخالفان حضور این باشگاه تأکید کردهاند که گروههای افراطی طرفدار مکابی رفتارهای نژادپرستانه داشته و آشکارا از کشی علیه فلسطینیان حمایت میکنند.
پیشنهاد این مصوبه را شیهر خان، رهبر حزب چپگرای «دنک» ارائه کرد. او استدلال کرد باشگاههایی که در شهرکهای غیرقانونی و سرزمینهای اشغالی فعالیت میکنند باید همانند باشگاههای روسی در دوران جنگ اوکراین، در اروپا غیرقابلپذیرش شناخته شوند. خان در بخشی از سخنان خود مدعی شد: «هسته سخت طرفداران آنها از نسلکشی حمایت میکنند و همین بهتنهایی دلیل کافی است.»
این طرح با حمایت گسترده احزاب چپگرا روبهرو شد و تنها برخی از احزاب راست هلندی با ان مخالفت کردند. شورای شهر همچنین تصمیم گرفت نامهای رسمی به فدراسیون فوتبال هلند و کمیته المپیک این کشور ارسال کند و خواستار ممنوعیت حضور چنین باشگاههایی در رویدادهای ورزشی ملی شود.