استقلال صاحب تیم فوتسال شد
باشگاه استقلال تهران با تصمیمی تازه و مهم در حوزه ورزش، وارد عرصه فوتسال شد و قصد دارد در این رشته پرطرفدار نیز تیمداری کند.
به گزارش ایلنا، پس از مذاکرات صورت گرفته میان مسئولان باشگاه استقلال و مدیران تیم فرشآرای مشهد، امتیاز این تیم رسماً به استقلال واگذار شد. بر این اساس، آبیپوشان پایتخت از فصل جدید رقابتهای لیگ دسته اول فوتسال کشور، یکی از نمایندگان تهران در این مسابقات خواهند بود.
این اقدام استقلال گامی تازه برای گسترش فعالیتهای ورزشی این باشگاه محسوب میشود. هواداران پرشمار استقلال که سالها تنها در عرصه فوتبال شاهد حضور تیم محبوبشان بودند، اکنون میتوانند در رشته فوتسال نیز از تیمی با نام استقلال حمایت کنند.
با توجه به محبوبیت و ظرفیت بالای فوتسال در ایران و علاقه هواداران استقلال به حضور در رشتههای مختلف ورزشی، انتظار میرود این تصمیم باشگاه مورد استقبال گسترده قرار گیرد و استقلال در آینده نزدیک به یکی از تیمهای مدعی فوتسال کشور تبدیل شود.