خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استقلال صاحب تیم فوتسال شد

استقلال صاحب تیم فوتسال شد
کد خبر : 1690698
لینک کوتاه کپی شد.

باشگاه استقلال تهران با تصمیمی تازه و مهم در حوزه ورزش، وارد عرصه فوتسال شد و قصد دارد در این رشته پرطرفدار نیز تیم‌داری کند.

به گزارش ایلنا، پس از مذاکرات صورت گرفته میان مسئولان باشگاه استقلال و مدیران تیم فرش‌آرای مشهد، امتیاز این تیم رسماً به استقلال واگذار شد. بر این اساس، آبی‌پوشان پایتخت از فصل جدید رقابت‌های لیگ دسته اول فوتسال کشور، یکی از نمایندگان تهران در این مسابقات خواهند بود.

این اقدام استقلال گامی تازه برای گسترش فعالیت‌های ورزشی این باشگاه محسوب می‌شود. هواداران پرشمار استقلال که سال‌ها تنها در عرصه فوتبال شاهد حضور تیم محبوبشان بودند، اکنون می‌توانند در رشته فوتسال نیز از تیمی با نام استقلال حمایت کنند.

با توجه به محبوبیت و ظرفیت بالای فوتسال در ایران و علاقه هواداران استقلال به حضور در رشته‌های مختلف ورزشی، انتظار می‌رود این تصمیم باشگاه مورد استقبال گسترده قرار گیرد و استقلال در آینده نزدیک به یکی از تیم‌های مدعی فوتسال کشور تبدیل شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی