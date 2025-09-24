الشّارجه در بحران؛ چهار هفته و هشت امتیاز از دست رفته

به گزارش ایلنا، الشّارجه از ابتدای فصل جدید لیگ ادنوک با افت شدیدی در نتایج مواجه شده و تاکنون هشت امتیاز از دست داده است. این تیم در چهار دیدار خود مقابل الجزیره و عجمان شکست خورد (هر دو ۱-۰)، یک پیروزی برابر دبا (۳-۱) به دست آورد و مقابل خورفکان به تساوی ۲-۲ رضایت داد. این عملکرد، تیم را به رده دهم جدول رسانده، در حالی که با نتایج بهتر می‌توانست ۱۲ امتیاز کامل کسب کند.

ضعف الشارجه تنها محدود به لیگ نیست. در جام لیگ حرفه‌ای امارات (جام بانک اسلامی ابوظبی) نیز برابر دبا ناکام بود، هرچند در مسابقه آسیایی مقابل الغرافه قطر موفق به پیروزی شد. با وجود داشتن بازیکنانی برجسته مانند ایگور کورونادو، جرونیمو پولتی، ولادیمیر، ویتای، رای مانای، هارون ابراهیم، کایو لوکاس و لوان پریرا، تیم روی کاغذ باید جایگاه بهتری داشت.

پس از جدایی اولاریو کوزمین در آوریل گذشته و پیوستنش به تیم ملی امارات، الشارجه دیگر آن تیم قدرتمند فصل گذشته نبوده است. جذب چند ستاره خارجی در تابستان نیز نتوانسته خلأ ایجاد شده را پر کند و مربی جدید، میلوش صربستانی، هنوز نتوانسته تأثیر ماندگاری روی تیم بگذارد. دیدار حساس هفته پنجم مقابل الوصل می‌تواند سرنوشت او را مشخص کند.

علی حمید، تحلیلگر ورزشی، مشکل اصلی را نه در بازیکنان، بلکه در فکر و روش میلوش دانست و گفت: الشّارجه در دو فصل اخیر با سبک مشخص موفق بود، اما مربی فعلی تغییراتی ایجاد کرده که نتیجه‌بخش نبوده است. میلوش هنوز ترکیب و تاکتیک ثابتی پیدا نکرده و تیم بسیار متزلزل نشان می‌دهد.

حمید افزود: اگر بازیکنان بتوانند از حاشیه‌ها فاصله بگیرند، با کیفیت و تجربه‌ای که دارند، همچنان می‌توانند مدعی جدی قهرمانی در لیگ باشند.

