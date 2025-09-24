خبرگزاری کار ایران
ژرژ ژسوس: النصر از ابتدا تیم برتر بود؛ حالا به الاتحاد فکر می‌کنیم
سرمربی پرتغالی النصر پس از برتری تیمش مقابل جده در جام حذفی عربستان تأکید کرد که شاگردانش از همان شروع مسابقه تیم برتر میدان بودند و حالا تمرکز کاملشان بر دیدار حساس برابر الاتحاد در لیگ حرفه‌ای است.

به گزارش ایلنا،  ژرژ ژسوس، سرمربی النصر، پس از پیروزی تیمش مقابل جده در مرحله یک‌سی‌ودوم نهایی جام حذفی پادشاه عربستان، عملکرد شاگردانش را رضایت‌بخش دانست. او در نشست خبری بعد از بازی گفت: چیز زیادی برای گفتن وجود ندارد؛ ما از همان ابتدا تیم برتر میدان بودیم و حالا روی دیدار مهم برابر الاتحاد تمرکز می‌کنیم.

ژسوس در واکنش به پرسشی درباره مقاومت دفاعی جده توضیح داد: هیچ تیمی نمی‌تواند در برابر خط حمله النصر در شرایط فعلی دوام بیاورد. البته جده نمایش خوبی داشت و تیم شایسته‌ای در لیگ دسته اول است.

او با اشاره به تصمیمش برای نیمکت‌نشینی برخی بازیکنان سرشناس از جمله کریستیانو رونالدو گفت: تنها سه روز قبل بازی کرده بودیم و نمی‌خواستم فشار مضاعفی روی برخی بازیکنان بیاید. هدفم این بود که آن‌ها را از نظر بدنی و ذهنی برای مسابقات فشرده پیش‌رو، به‌ویژه مقابل الاتحاد، آماده نگه دارم.

سرمربی پرتغالی در پایان تأکید کرد: النصر در این مسابقه تیم قوی‌تر بود و حالا همه تمرکز ما روی بازی بزرگ مقابل الاتحاد است.

 

