آلونسو: این تازه شروع کار ماست
رئال مادرید با درخشش امباپه و وینیسیوس جونیور در هفته ششم لالیگا لوانته را شکست داد.

به گزارش ایلنا، رئال مادرید در دیداری خارج از خانه برابر لوانته به برتری ۴-۱ رسید. گل‌های این مسابقه را وینیسیوس جونیور، فرانکو ماستانتونو و دو گل کیلیان امباپه برای سفیدپوشان به ثمر رساندند.

ژابی آلونسو پس از این برد با لبخند در نشست خبری حاضر شد و گفت: این بازی خیلی کامل بود. مسیر درست است، چه از نظر نتایج و چه از نظر کیفیت بازی، اما هنوز چیزهایی هست که باید بهتر شوند. تنها ۵۱ روز از شروع کارمان گذشته و راه طولانی در پیش داریم.

سرمربی رئال با تمجید ویژه از وینیسیوس افزود: او بسیار تاثیرگذار بود. با این گل فوق‌العاده هم به شایعات پایان داد و هم به منتقدان پاسخ داد. نقش مهمی در پیروزی داشت.

آلونسو درباره شرایط تیم توضیح داد: داشتن بازیکنان باکیفیت کمک بزرگی است. آن‌ها با تمرین کم ایده‌ها را درک می‌کنند و انعطاف بالایی دارند. امروز مجبور شدیم به میلیتائو و کارواخال استراحت بدهیم، چون نمی‌خواستیم سه بازی پیاپی به میدان بروند. در مجموع بازی جدی و کاملی ارائه دادیم و پیروزی در این ورزشگاه آسان نیست.

او همچنین از بازگشت ادواردو کاماوینگا ابراز رضایت کرد: همانطور که دیدید شروع فوق‌العاده‌ای داشت. خیلی پویاست و ویژگی‌های زیادی دارد. برای ما مهم است که حالا او و جود در دسترس باشند.

آلونسو در پایان به دربی حساس هفته آینده اشاره کرد: فعلاً از این برد لذت می‌بریم و از فردا به دربی فکر خواهیم کرد.

 

