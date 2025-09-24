اشلوت پس از برد لیورپول: نگران مصدومیت لئونی هستیم
سرمربی لیورپول بعد از پیروزی تیمش مقابل ساوتهمپتون در جام اتحادیه، در حالی که از نتیجه خوشحال بود، از آسیبدیدگی جدی جووانی لئونی، مدافع ۱۸ ساله تیمش، ابراز نگرانی کرد.
به گزارش ایلنا، جووانی لئونی که تابستان از پارما به لیورپول پیوست، اولین بازی کامل خود را برای قرمزها تجربه میکرد و یکی از چهرههای امیدوارکننده میدان بود، اما پس از برخوردی با بازیکن حریف با درد شدید از زمین خارج شد. او در میان تشویق ایستاده تماشاگران آنفیلد، روی برانکارد به بیرون منتقل شد و جای خود را به میلوش کرکز داد.
آرنه اشلوت پس از بازی گفت: وقتی بازیکنی به آن شکل از زمین خارج میشود، معمولاً نشانه خوبی نیست. باید منتظر نتایج بررسیها بمانیم، اما شرایط امیدوارکننده به نظر نمیرسد.
اشلوت در بخش دیگری از صحبتهایش تأکید کرد که تیمش هنوز به انسجام کامل نرسیده است: خیلی از بازیکنان مدتها بود بازی نکرده بودند و طبیعی است هماهنگی لازم وجود نداشته باشد. ساوتهمپتون هم تیم قدرتمندی نشان داد.
با این حال او به نقاط مثبت بازی اشاره کرد: مامارداشویلی عملکرد فوقالعادهای داشت، کیهزا و لئونی هم درخشان بودند. گلهای ایساک و اکیتیکه هم لحظات مهمی برای ما بود. در مجموع، نکات امیدوارکننده زیادی وجود داشت، هرچند بهترین نمایشمان نبود.