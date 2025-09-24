خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اشلوت پس از برد لیورپول: نگران مصدومیت لئونی هستیم

اشلوت پس از برد لیورپول: نگران مصدومیت لئونی هستیم
کد خبر : 1690582
لینک کوتاه کپی شد.

سرمربی لیورپول بعد از پیروزی تیمش مقابل ساوتهمپتون در جام اتحادیه، در حالی که از نتیجه خوشحال بود، از آسیب‌دیدگی جدی جووانی لئونی، مدافع ۱۸ ساله تیمش، ابراز نگرانی کرد.

به گزارش ایلنا، جووانی لئونی که تابستان از پارما به لیورپول پیوست، اولین بازی کامل خود را برای قرمزها تجربه می‌کرد و یکی از چهره‌های امیدوارکننده میدان بود، اما پس از برخوردی با بازیکن حریف با درد شدید از زمین خارج شد. او در میان تشویق ایستاده تماشاگران آنفیلد، روی برانکارد به بیرون منتقل شد و جای خود را به میلوش کرکز داد.

آرنه اشلوت پس از بازی گفت: وقتی بازیکنی به آن شکل از زمین خارج می‌شود، معمولاً نشانه خوبی نیست. باید منتظر نتایج بررسی‌ها بمانیم، اما شرایط امیدوارکننده به نظر نمی‌رسد.

اشلوت در بخش دیگری از صحبت‌هایش تأکید کرد که تیمش هنوز به انسجام کامل نرسیده است: خیلی از بازیکنان مدت‌ها بود بازی نکرده بودند و طبیعی است هماهنگی لازم وجود نداشته باشد. ساوتهمپتون هم تیم قدرتمندی نشان داد.

با این حال او به نقاط مثبت بازی اشاره کرد: مامارداشویلی عملکرد فوق‌العاده‌ای داشت، کیه‌زا و لئونی هم درخشان بودند. گل‌های ایساک و اکیتیکه هم لحظات مهمی برای ما بود. در مجموع، نکات امیدوارکننده زیادی وجود داشت، هرچند بهترین نمایش‌مان نبود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی