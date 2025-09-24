خبرگزاری کار ایران
پیروزی و صعود لیورپول و چلسی در جام اتحادیه انگلیس
تیم‌های فوتبال لیورپول و چلسی؛ بازی‌های خود در مرحله یک‌شانزدهم جام اتحادیه انگلیس را با پیروزی پشت سر گذاشتند.

به گزارش ایلنا، در ادامه رقابت‌های مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام اتحادیه فوتبال انگلیس، تیم فوتبال لیورپول از ساعت 22:30 شب گذشته (سه‌شنبه) و در ورزشگاه خانگی خود، آنفیلد میزبان ساوتهمپتون بود و با یک بازیکن کمتر و نتیجه 2 بر یک پیروز شد و صعود کرد.

الکساند ایساک (43) و هوگو اکیتیکه (85) برای لیورپول در این بازی گلزنی کردند؛ ضمن اینکه اکیتیکه یک دقیقه بعد از گلزنی و با دریافت کارت زرد دوم و قرمز از بازی اخراج شد.

در بازی همزمان؛ چلسی در خانه لینکولن‌سیتی به میدان رفت و با نتیجه مشابه 2 بر یک به پیروزی رسید تا همچون لیورپول به مرحله یک‌هشتم نهایی صعود کند.

تایریک جورج (48) و فاکوندو بونانوت (50) پاسخ تک گل دقیقه 42 حریف را دادند و موجب کامبک شیرهای لندن شدند.

در سایر بازی‌های برگزار شده این مرحله نتایج به شرح زیر رقم خوردند:

بارنزلی صفر - برایتون 6 (صعود برایتون)

برنلی یک - کاردیف 2 (صعود کاردیف)

فولام یک - کمبریج‌یونایتد صفر (صعود فولام)

ویگان صفر - وایکام 2 (صعود وایکام)

ولورهمپتون 2 - اورتون صفر (صعود ولورهمپتون)

رکسهام 2 - ردینگ صفر (صعود رکسهام)

 

