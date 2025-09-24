پیروزی و صعود لیورپول و چلسی در جام اتحادیه انگلیس

به گزارش ایلنا، در ادامه رقابت‌های مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام اتحادیه فوتبال انگلیس، تیم فوتبال لیورپول از ساعت 22:30 شب گذشته (سه‌شنبه) و در ورزشگاه خانگی خود، آنفیلد میزبان ساوتهمپتون بود و با یک بازیکن کمتر و نتیجه 2 بر یک پیروز شد و صعود کرد.

الکساند ایساک (43) و هوگو اکیتیکه (85) برای لیورپول در این بازی گلزنی کردند؛ ضمن اینکه اکیتیکه یک دقیقه بعد از گلزنی و با دریافت کارت زرد دوم و قرمز از بازی اخراج شد.

در بازی همزمان؛ چلسی در خانه لینکولن‌سیتی به میدان رفت و با نتیجه مشابه 2 بر یک به پیروزی رسید تا همچون لیورپول به مرحله یک‌هشتم نهایی صعود کند.

تایریک جورج (48) و فاکوندو بونانوت (50) پاسخ تک گل دقیقه 42 حریف را دادند و موجب کامبک شیرهای لندن شدند.

در سایر بازی‌های برگزار شده این مرحله نتایج به شرح زیر رقم خوردند:

بارنزلی صفر - برایتون 6 (صعود برایتون)

برنلی یک - کاردیف 2 (صعود کاردیف)

فولام یک - کمبریج‌یونایتد صفر (صعود فولام)

ویگان صفر - وایکام 2 (صعود وایکام)

ولورهمپتون 2 - اورتون صفر (صعود ولورهمپتون)

رکسهام 2 - ردینگ صفر (صعود رکسهام)

