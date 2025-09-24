میلان ۳-۰ لچه: استارت پرقدرت مکس در کوپا ایتالیا!

به گزارش ایلنا، شاگردان مکس آلگری در ورزشگاه سن‌سیرو میزبان لچه بودند و در همان نیمه اول با گل سانتیاگو خیمنز پیش افتادند و برنده به رختکن رفتند. در نیمه دوم هم روسونری توسط کریستوفر انکونکو و کریستین پولیشیچ به دو گل دیگر دست یافت و یک پیروزی قاطعانه به دست آورد.

ترکیب دو تیم

میلان: مانیان؛ توموری، د وینتر، پاولوویچ؛ سائلماکرز، لوفتوس چیک، ریچی، ربیو، بارتساگی؛ خیمنز، انکونکو

لچه: فرختل؛ ویگا، تیاگو گابریل، سیبرت، اندابا؛ هلگاسون، بریشا، درامه؛ مورنت، کامارد، اندری

میلان از همان ابتدا حمله خود را آغاز کرد. دو فرصت خوب برای خیمنز و لوفتوس چیک پس از یک تبادل توپ دقیق بین بازیکن انگلیسی و سائلماکرز ایجاد شد، اما فرختل با خروج به موقع مانع گلزنی خیمنز شد و ضربه ریباند لوفتوس چیک با برخورد به مدافعان به کرنر رفت.

در دقیقه ۷ فرختل بار دیگر با یک مهار عالی، مانع گلزنی ربیو شد. خیمنز با یک حرکت هوشمندانه توپ را به ربیو رساند، اما در مواجهه تک به تک، دروازه‌بان آلمانی عملکرد بی‌نقصی داشت.

لحظاتی بعد میلان همه تلاش خود را انجام داد اما توپ باز هم به گل تبدیل نشد. کرنر ریچی تقریباً بی‌ثمر به نظر می‌رسید، اما ربیو توپ را حفظ کرد و یک پاس عرضی به انکونکو داد که توپ با ضربه‌ای از کنار تیرک به بیرون رفت.

در دقیقه ۱۸ کارت زرد سیبرت به دلیل جلوگیری از موقعیت گل واضح، به کارت قرمز تبدیل شد. داور پس از بررسی صحنه، او را به دلیل خطا روی انکونکو اخراج کرد.

دو دقیقه بعد از اخراج، اولین گل برای میلان به ثمر رسید! جایی که بارتساگی از سمت چپ با سرعت حرکت کرد و پاس عرضی خطرناکی ارسال کرد که خیمنز با یک ضربه توپ را به گل تبدیل کرد.

گل اول

در دقیقه ۳۰ پاولویچ با یک پاس مورب عالی، سائلماکرز را صاحب توپ کرد و او نیز توپ را عرضی ارسال کرد که ربیو با تمام توان به توپ ضربه زد اما به تیرک برخورد کرد تا میلان با همان یک گل به رختکن برود.

گل دوم

شش دقیقه از آغاز نیمه دوم گذشته بود که انکونکو گل دوم را با یک ضربه آکروباتیک فوق‌العاده به ثمر رساند. ابتدا کرنر کوتاه کار شد، سپس سانتر سائلماکرز از سمت راست به داخل محوطه جریمه رفت و انکونکو با یک قیچی، بازی را ۲-۰ کرد.

گل سوم

این پایان کار نبود و پولیشیچ گل سوم را زد. در دقیقه ۶۴ فوفانا از سمت راست توپ را ارسال کرد و پولیشیچ با یک ضربه دقیقه در وسط محوطه گلزنی کرد. این بازیکن تنها چند دقیقه قبل به زمین آمده بود!

بازی در حدود ۳۰ دقیقه پایانی آرام دنبال شد تا در نهایت این میلان باشد که با پیروزی قاطعانه به مرحله بعدی کوپا ایتالیا صعود می‌کند.

