لوانته ۱-۴ رئال: بهترین شروع قرن!

به گزارش ایلنا، سفیدپوشان مادرید در چارچوب هفته ششم مسابقات لالیگا در خانه لوانته مقابل این تیم قرار گرفتند و توانستند به راحتی و با گل‌های وینیسیوس جونیور، فرانکو ماستانتونو در کنار دبل کیلیان امباپه پیروزی مقتدرانه ۴-۱ را کسب کنند و با ۱۸ امتیاز از شش بازی جای پای‌شان در صدر جدول لالیگا را محکم‌تر کنند.

ترکیب لوانته:

رایان، الگزابال، دلا فوئنته، پامپین، تولجان، ری، ونسدور، آلوارز، اولاساگاستی، رومرو، ایونگ

ترکیب رئال مادرید:

کورتوا، آسنسیو، کارراس، هویسن، فران گارسیا، والورده، گولر، سبایوس، وینیسیوس، ماستانتونو و امباپه

بازی با حملات متقابل هر دو تیم آغاز شد. در دقیقه ۳، ایوان رومرو از لوانته با پای راست از وسط محوطه شوت زد، اما توپ به سمت چپ دروازه رفت و توسط کورتوا مهار شد. چند دقیقه بعد، فرانکو ماستانتونو از وسط محوطه شوتی با پای چپ زد، اما توپ از کنار دروازه به بیرون رفت. در دقیقه ۱۵ نیز، کیلیان امباپه از خارج محوطه اقدام به شوت‌زنی کرد که توپ با اختلاف زیاد به بیرون رفت.

فشار رئال مادرید ادامه داشت و در دقیقه ۲۷، سرانجام وینیسیوس جونیور از سمت راست محوطه با یک شوت دقیق با بیرون پای راست، گل اول تیمش را به ثمر رساند و رئال را پیش انداخت.

گل اول

۱۰ دقیقه بعد، رئال مادرید دوباره گل زد؛ این بار فرانکو ماستانتونو روی یک ضدحمله برق‌آسا، پاس دیدنی وینیسیوس جونیور را دریافت کرد و پس از رسیدن به داخل محوطه جریمه، با ضربه‌ای زیبا بازی را ۲-۰ کرد.

گل دوم

در دقیقه ۴۰، وینیسیوس یک فرصت عالی دیگر داشت که شوتش در مرکز محوطه توسط متیو رایان مهار شد.

با آغاز نیمه دوم، در دقیقه ۵۴ لوانته یکی از گل‌ها را جبران کرد. جایی که ضربه بازیکن لوانته با دخالت هویسن به دهانه دروازه رفت و در آنجا ایونگ با ضربه سر گل اول را به ثمر رساند.

گل سوم

با این حال رئال کمتر از ۱۰ دقیقه بعد به این گل پاسخ داد. پس از اینکه امباپه با نکل مدافع حریف در محوطه جریمه سرنگون شد، داور نقطه پنالتی را نشان داد و این بازیکن با یک ضربه چیپ بازی را در شصت‌وسومین دقیقه ۳-۱ کرد.

گل چهارم

تنها دو دقیقه بعد، در دقیقه ۶۵، امباپه پس از دریافت پاس بلند آردا گولر، دروازه‌بان را جا گذاشت و با یک شوت دقیق گل چهارم تیمش را ثبت کرد تا خیال کهکشانی‌ها از برد راحت شود.

گل پنجم

در ادامه بازی هم جود بلینگام که پس از عمل جراحی و دوری از تیم، از روی نیمکت به زمین آمده بود و هم وینیسیوس و خود امباپه موقعیت‌هایی داشتند اما گل دیگری به ثمر نرسید تا بازی با همان اختلاف سه گل به پایان برسد.

پیش از این رئال در قرن 21 تنها یک بار لالیگا را با شش برد متوالی شروع کرده بود که به فصل 23-2022 بر می‌گردد. رئال کارلتو آن فصل نایب قهرمان شد.

