خبرگزاری کار ایران
جلسه فوری هیات مدیره پرسپولیس حول جذب بازیکن جدید

جلسه فوری هیات مدیره پرسپولیس حول جذب بازیکن جدید
هیئت‌مدیره پرسپولیس شامگاه سه‌شنبه تشکیل جلسه داد و در کنار بررسی مسائل مالی و حقوقی، موضوعات ورزشی از جمله روند مذاکرات با جمال لوییس، مدافع ایرلند شمالی در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش ایلنا،  نشست هیئت‌مدیره پرسپولیس سه‌شنبه‌شب در ساختمان مرکزی باشگاه برگزار شد. در این جلسه، علاوه بر بررسی موضوعات اقتصادی، مالی و حقوقی، وضعیت تیم و نیازهای فنی نیز به‌طور ویژه مورد بحث قرار گرفت.

رضا درویش، مدیرعامل پرسپولیس، گزارشی کامل از شرایط تیم در هفته‌های اخیر ارائه داد و درباره مذاکرات با جمال لوییس، مدافع چپ ۲۶ ساله اهل ایرلند شمالی توضیحاتی داد. طبق اعلام باشگاه، مذاکرات به مراحل پایانی رسیده و تکلیف نهایی این انتقال به زودی مشخص خواهد شد.

اعضای هیئت‌مدیره در پایان جلسه با تأکید بر حمایت همه‌جانبه از کادر فنی و مدیریت باشگاه، بر ضرورت تقویت ترکیب تیم در ادامه فصل تأکید کردند. این جلسه در شرایطی برگزار شد که هواداران پرسپولیس چشم‌انتظار رسمی شدن حضور لوییس هستند تا ضعف سمت چپ خط دفاعی سرخپوشان برطرف شود و تیم با قدرت بیشتری در مسابقات پیش‌رو حاضر شود.

 

