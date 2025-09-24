به گزارش ایلنا، تیم ملی هندبال زیر ۱۷ سال ایران امشب در مرحله نیمه‌نهایی نخستین دوره مسابقات قهرمانی آسیا مقابل تیم سرشناس بحرین به میدان رفت و با نمایش درخشان خود، پیروزی مقتدرانه‌ای کسب کرد. بازیکنان ایران از همان دقایق ابتدایی بازی با قدرت و هماهنگی بالا بر حریف مسلط شدند و تا دقیقه ۱۱ نتیجه ۱-۷ به سود ایران بود. این روند برتری با واکنش‌های درخشان مهرشاد منصوری در دروازه و حملات سریع و هدفمند ادامه یافت تا نیمه نخست با نتیجه ۷-۱۷ به پایان برسد.

در نیمه دوم نیز ملی‌پوشان ایران برتری خود را حفظ کردند و بحرین توان مقابله نداشت تا در نهایت بازی با نتیجه ۳۷-۱۹ به سود ایران خاتمه یابد. با این پیروزی، شاگردان ایران در فینال به مصاف کره‌جنوبی خواهند رفت؛ تیمی که در نیمه‌نهایی با نتیجه ۳۶-۳۵ قطر را شکست داد و سهمیه مسابقات جهانی را نیز کسب کرد.

تیم ملی ایران پیش از این در دور مقدماتی سه پیروزی مقابل مالدیو، سوریه و کره‌جنوبی کسب کرده و صدرنشین گروه D شده بود. در دور دوم نیز با برتری مقابل کویت، اردن و قطر، دوباره صدرنشین گروه شد و راهی نیمه‌نهایی گردید. این موفقیت‌ها نام تیم ملی هندبال زیر ۱۷ سال ایران را در تاریخ نخستین دوره مسابقات قهرمانی آسیا ثبت کرد؛ افتخاری که حاصل تلاش و تعهد مثال‌زدنی کادرفنی و بازیکنان است.

دیدار فینال این رقابت‌ها روز پنجشنبه، ۳ مهر، برگزار خواهد شد تا قهرمان جام معرفی شود.

