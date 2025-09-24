خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

صعود مقتدرانه هندبالیست‌های زیر ۱۷ سال ایران به فینال آسیا

صعود مقتدرانه هندبالیست‌های زیر ۱۷ سال ایران به فینال آسیا
کد خبر : 1690568
لینک کوتاه کپی شد.

هندبالیست‌های زیر ۱۷ سال ایران با پیروزی پرقدرت مقابل بحرین، فینالیست آسیا شدند.

به گزارش ایلنا، تیم ملی هندبال زیر ۱۷ سال ایران امشب در مرحله نیمه‌نهایی نخستین دوره مسابقات قهرمانی آسیا مقابل تیم سرشناس بحرین به میدان رفت و با نمایش درخشان خود، پیروزی مقتدرانه‌ای کسب کرد. بازیکنان ایران از همان دقایق ابتدایی بازی با قدرت و هماهنگی بالا بر حریف مسلط شدند و تا دقیقه ۱۱ نتیجه ۱-۷ به سود ایران بود. این روند برتری با واکنش‌های درخشان مهرشاد منصوری در دروازه و حملات سریع و هدفمند ادامه یافت تا نیمه نخست با نتیجه ۷-۱۷ به پایان برسد.

در نیمه دوم نیز ملی‌پوشان ایران برتری خود را حفظ کردند و بحرین توان مقابله نداشت تا در نهایت بازی با نتیجه ۳۷-۱۹ به سود ایران خاتمه یابد. با این پیروزی، شاگردان ایران در فینال به مصاف کره‌جنوبی خواهند رفت؛ تیمی که در نیمه‌نهایی با نتیجه ۳۶-۳۵ قطر را شکست داد و سهمیه مسابقات جهانی را نیز کسب کرد.

تیم ملی ایران پیش از این در دور مقدماتی سه پیروزی مقابل مالدیو، سوریه و کره‌جنوبی کسب کرده و صدرنشین گروه D شده بود. در دور دوم نیز با برتری مقابل کویت، اردن و قطر، دوباره صدرنشین گروه شد و راهی نیمه‌نهایی گردید. این موفقیت‌ها نام تیم ملی هندبال زیر ۱۷ سال ایران را در تاریخ نخستین دوره مسابقات قهرمانی آسیا ثبت کرد؛ افتخاری که حاصل تلاش و تعهد مثال‌زدنی کادرفنی و بازیکنان است.

دیدار فینال این رقابت‌ها روز پنجشنبه، ۳ مهر، برگزار خواهد شد تا قهرمان جام معرفی شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی