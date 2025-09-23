به گزارش ایلنا، هافبک بارسلونا، گاوی، تحت عمل آرتروسکوپی قرار گرفت تا آسیب دیدگی مینیسک داخلی زانوی راستش ترمیم شود. پزشکان تصمیم گرفتند منیسک او را بخیه بزنند و از این پس روند بهبودی او تحت نظر دقیق خواهد بود. زمان تخمینی بازگشت او اکنون بین ۴ تا ۵ ماه در نظر گرفته شده، مدتی طولانی‌تر از پیش‌بینی اولیه که بین یک‌ونیم تا دو ماه برآورد شده بود.

پیش از این، گاوی یک دوره درمان محافظه‌کارانه و فشرده را پشت سر گذاشته بود تا شاید از جراحی بی‌نیاز شود، اما نتایج نشان داد آرتروسکوپی بهترین راه برای جلوگیری از مشکلات بیشتر و بازی کردن با درد است.

اولویت اصلی اکنون بازگشت کامل او و رهایی دائمی از مشکلات زانو است. گاوی پیش‌تر نشان داده که توانایی غلبه بر سختی‌ها را دارد و این بار نیز با تلاش مضاعف می‌خواهد در سریع‌ترین زمان ممکن در اختیار هانسی فلیک و تیم ملی اسپانیا قرار گیرد.

با وجود رقابت شدید در خط میانی بارسلونا و تیم ملی، گاوی می‌داند که از اعتماد کامل فلیک و لوئیس دلا فوئنته برخوردار است و پس از بازگشت، بار دیگر نقش مهمی در برنامه‌های آن‌ها خواهد داشت. اهداف فصل برای او شامل حضور در بالاترین سطح رقابت‌ها و تلاش برای قهرمانی در تمام جام‌ها، به ویژه لیگ قهرمانان اروپا، و همچنین کسب جایگاهی در تیم ملی اسپانیا برای جام جهانی تابستان آینده است.

