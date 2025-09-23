بازگشت هافبک بارسلونا ۴ تا ۵ ماه طول میکشد
هافبک اسپانیایی بارسلونا تحت عمل آرتروسکوپی قرار گرفت تا آسیب مینیسک داخلی زانوی خود درمان شود و زمان بازگشتش اکنون ۴ تا ۵ ماه تخمین زده شده است.
به گزارش ایلنا، هافبک بارسلونا، گاوی، تحت عمل آرتروسکوپی قرار گرفت تا آسیب دیدگی مینیسک داخلی زانوی راستش ترمیم شود. پزشکان تصمیم گرفتند منیسک او را بخیه بزنند و از این پس روند بهبودی او تحت نظر دقیق خواهد بود. زمان تخمینی بازگشت او اکنون بین ۴ تا ۵ ماه در نظر گرفته شده، مدتی طولانیتر از پیشبینی اولیه که بین یکونیم تا دو ماه برآورد شده بود.
پیش از این، گاوی یک دوره درمان محافظهکارانه و فشرده را پشت سر گذاشته بود تا شاید از جراحی بینیاز شود، اما نتایج نشان داد آرتروسکوپی بهترین راه برای جلوگیری از مشکلات بیشتر و بازی کردن با درد است.
اولویت اصلی اکنون بازگشت کامل او و رهایی دائمی از مشکلات زانو است. گاوی پیشتر نشان داده که توانایی غلبه بر سختیها را دارد و این بار نیز با تلاش مضاعف میخواهد در سریعترین زمان ممکن در اختیار هانسی فلیک و تیم ملی اسپانیا قرار گیرد.
با وجود رقابت شدید در خط میانی بارسلونا و تیم ملی، گاوی میداند که از اعتماد کامل فلیک و لوئیس دلا فوئنته برخوردار است و پس از بازگشت، بار دیگر نقش مهمی در برنامههای آنها خواهد داشت. اهداف فصل برای او شامل حضور در بالاترین سطح رقابتها و تلاش برای قهرمانی در تمام جامها، به ویژه لیگ قهرمانان اروپا، و همچنین کسب جایگاهی در تیم ملی اسپانیا برای جام جهانی تابستان آینده است.