تیم کرول، از فوتبال خداحافظی کرد

به گزارش ایلنا، تیم کرول، دروازه‌بان هلندی، پس از ۲۰ سال فعالیت حرفه‌ای در فوتبال، در سن ۳۷ سالگی بازنشستگی خود را اعلام کرد. او بیش از همه به خاطر عملکرد درخشانش در جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل به یادها سپرده شده است؛ جایی که در مرحله یک‌چهارم نهایی مقابل کاستاریکا با مهار دو ضربه پنالتی، هلند را به نیمه‌نهایی رساند و به عنوان قهرمان ملی در کشورش شناخته شد.

کرول در بیانیه خداحافظی خود نوشت: از ۱۷ سالگی که به نیوکسل پیوستم تا روزهایی که پیراهن تیم ملی هلند را پوشیدم، رؤیای کودکی‌ام را زندگی کردم. حالا زمانش رسیده دستکش‌هایم را آویزان کنم.

این پیام همراه با ویدئویی از مهم‌ترین لحظات دوران حرفه‌ای او منتشر شد.

کرول فوتبال خود را در آکادمی آدو دن‌هاخ آغاز کرد و سپس راهی نیوکسل شد، جایی که بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۷ در ۱۸۴ بازی حضور داشت. او پس از آن در تیم‌های بزرگی چون آژاکس، برایتون و نوریچ سیتی بازی کرد و در پنج فصل ۱۶۹ بار در ترکیب اصلی قرار گرفت. آخرین تجربه باشگاهی او حضور در لوتون تاون بود که در آن تنها شش بار به میدان رفت.

با وجود آمار باشگاهی قابل توجه، کرول بیشتر به خاطر خاطرات ماندگارش با تیم ملی هلند شناخته می‌شود. او بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱، تنها ۱۵ بازی ملی انجام داد، اما در جام جهانی ۲۰۱۴ با ورود به زمین برای ضربات پنالتی مقابل کاستاریکا، تیمش را به نیمه‌نهایی رساند و نامش را در تاریخ فوتبال هلند ثبت کرد.

کرول در پایان پیام خود گفت: از باشگاه‌ها، خانواده و هواداران سپاسگزارم. مشتاق شروع فصل جدید زندگی‌ام هستم و خاطرات زمین فوتبال همیشه در قلبم باقی می‌ماند. به امید ماجراجویی‌های تازه خارج از زمین.

