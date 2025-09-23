انتقاد تند نماینده مجلس به خریدهای استقلال

به گزارش ایلنا، جلال رشیدی کوچی، نماینده سابق مجلس، در مصاحبه‌ای رادیویی با انتقاد شدید از مدیریت باشگاه استقلال، عملکرد این تیم را بحرانی توصیف کرد. او گفت: متأسفانه مدیران سیاسی و برخی افراد به جای تمرکز روی فوتبال، از منابع باشگاه برای اهداف شخصی و سیاسی استفاده کرده‌اند. استقلال با بودجه‌ای نزدیک به ۳۰ میلیون دلار بازیکنانی را جذب کرده که نه کیفیت لازم دارند و نه تعصب کافی برای تیم نشان می‌دهند.

رشیدی با اشاره به هزینه‌های هلدینگ خلیج فارس برای خرید بازیکنان گفت: یک بازیکن که در سایت‌های معتبر جهان ۲۰۰ هزار دلار ارزش دارد، در استقلال دو تا سه میلیون دلار خریداری شده و در زمین عملکرد ضعیفی داشته است. این پول‌ها از جیب مردم و بازنشستگان نفت خرج شده و هیچ نتیجه‌ای برای فوتبال ایران نداشته است.

وی افزود: هدف برخی مدیران بیشتر جلب توجه سیاسی و محبوبیت در بین هواداران بوده تا موفقیت ورزشی. حتی اگر بازیکنان خارجی بعداً شکایت کنند و پول بیشتری دریافت کنند، کسی پاسخگو نخواهد بود. این رفتار باعث شده تیم باخت‌های سنگین تجربه کند و آبروی فوتبال ایران به خطر بیفتد.

رشیدی در ادامه توصیه کرد: اگر این منابع صرف زیرساخت، استعدادیابی و بازیکنان ایرانی با انگیزه می‌شد، هم استقلال نتیجه بهتری می‌گرفت و هم مدیران ماندگار و معتبر باقی می‌ماندند. هزینه باید اصولی و برای فوتبال باشد، نه برای اهداف سیاسی و شخصی.

انتهای پیام/