به گزارش ایلنا، هشت کارشناس مستقل در بیانیه‌ای مشترک از فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) و اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) خواستند تیم‌های رژیم صهیونیستی از رقابت‌های بین‌المللی تعلیق شوند. این کارشناسان تأکید کردند که ورزش نباید تصویری از عادی بودن اوضاع ارائه دهد و کشورهایی که مرتکب نقض گسترده حقوق بشر می‌شوند، باید تحت فشار قرار گیرند.

این بیانیه پس از انتشار گزارش یک کمیسیون تحقیق مستقل منصوب سازمان ملل ارائه شد که در آن ادعا شده نسل‌کشی در غزه در حال وقوع است و رژیم اشغالگر قدس مسئول شناخته شده است. کارشناسان همچنین تصریح کردند که درخواست آن‌ها تحریم رژیم صهیونیسیتی است و شامل بازیکنان به‌صورت فردی نمی‌شود و کشورهایی که به همکاری با این رژیم ادامه می‌دهند نمی‌توانند بی‌طرف بمانند.

یوفا تاکنون از اظهار نظر خودداری کرده و فیفا نیز پاسخی رسمی ارائه نداده است. جنگ غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ پس از حمله گسترده حماس به سرزمین‌های اشغالی آغاز شد و به شهید شدن بیش از ۱۲۰۰ نفر و ربوده شدن ۲۵۱ نفر در غزه انجامید. از آن زمان، رژیم صهیونیستی با حملات نظامی گسترده به غزه واکنش نشان داده است.

