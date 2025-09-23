وضعیت اکبر کارگرجم وخیم شد؛
ستاره اسبق استقلال در بیمارستان بستری شد
اکبر کارگرجم، مدافع پیشین تیم ملی و استقلال، به دلیل وخامت حالش امروز در بیمارستان بستری شد تا تحت مراقبتهای پزشکی قرار گیرد.
به گزارش ایلنا، اکبر کارگرجم، ستاره اسبق تیم ملی و باشگاه استقلال که سالها در فوتبال ایران درخشیده و افتخارات ارزشمندی کسب کرده است، به دلیل وخامت حالش امروز در بیمارستان بستری شد.
این مدافع پیشین که در دوران بازی به سیم خاردار معروف بود، مدتی است با بیماری دست و پنجه نرم میکرد و با بدتر شدن وضعیت جسمی، برای دریافت مراقبتهای تخصصی به بیمارستان مراجعه کرد.
کارگرجم، ۸۱ ساله، از چهرههای کلیدی استقلال در جریان اولین قهرمانی باشگاه در آسیا بود و با پیگیری مدیران باشگاه، در یکی از بیمارستانهای تهران بستری شده است تا تحت نظارت پزشکان قرار گیرد.