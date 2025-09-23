بازگشت بارسلونا به نوکمپ دوباره به تعویق افتاد

به گزارش ایلنا، باشگاه بارسلونا رسماً اعلام کرد که بازی خانگی یکشنبه شب مقابل رئال سوسیداد، به جای نوکمپ، در ورزشگاه المپیک مونتجوئیک برگزار خواهد شد. این تصمیم به دلیل تأخیر در دریافت مجوز «استفاده اولیه» از نوکمپ بازسازی‌شده اتخاذ شده است.

بارسا در بیانیه خود تاکید کرد که همچنان برای تکمیل مراحل اداری و دریافت مجوز نهایی تلاش می‌کند و مدارک مربوط به فاز نخست پروژه به شهرداری تحویل شده است. با این حال، شهرداری اصلاحاتی جدید خواسته و روند بررسی همچنان ادامه دارد.

آبی‌اناری‌ها در فصل‌های ۲۰۲۳/۲۴ و ۲۰۲۴/۲۵ نیز تمامی بازی‌های خانگی خود را در مونتجوئیک برگزار کرده بودند و حالا بار دیگر به این ورزشگاه بازمی‌گردند. باشگاه از صبر و حمایت هواداران در این مسیر قدردانی کرده و اعلام کرده که امیدوار است به زودی بتواند نوکمپ بازسازی‌شده را افتتاح کند.

با توجه به بازگشت به مونتجوئیک پس از تجربه بازی در ورزشگاه کوچک یوهان کرویف، این تغییر برای بارسا و هوادارانش خبر چندان ناخوشایندی نیست، اما همچنان نگاه‌ها به تصمیم نهایی شهرداری دوخته شده تا زمان دقیق بازگشت به نوکمپ مشخص شود.

