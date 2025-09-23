جمال لوویس وارد تهران شد
مدافع ۲۶ ساله اهل ایرلند شمالی پس از انجام تمرینات اختصاصی در دبی، وارد تهران شد تا مراحل پایانی تستهای پزشکی و مذاکراتش با پرسپولیس را پشت سر بگذارد.
به گزارش ایلنا، سرخپوشان پایتخت که در هفتههای اخیر به دنبال تقویت خط دفاعی خود بودهاند، اکنون به جذب بازیکن مدنظرشان نزدیکتر شدهاند. جمال لوویس، مدافع ۲۶ ساله اهل ایرلند شمالی و سابقه حضور در لیگ برتر انگلیس با نورویچ سیتی و نیوکاسل، امروز وارد تهران شد تا مراحل نهایی مذاکرات و تستهای پزشکی را پشت سر بگذارد.
لوویس پیشتر بخش عمده تستهای بدنی خود را انجام داده بود و اکنون نتایج این آزمایشها تعیینکننده وضعیت نهایی او برای امضای قرارداد با پرسپولیس خواهد بود.
وحید هاشمیان، سرمربی پرسپولیس، به جذب این مدافع توجه ویژهای دارد و معتقد است حضور او میتواند عمق و کیفیت خط دفاعی تیم را افزایش دهد. در صورت نهایی شدن انتقال، ترکیب دفاعی سرخپوشان با لوویس و میلاد محمدی در سمت چپ به شرایط مطلوبی خواهد رسید.
با توجه به تجربه بینالمللی لوویس در تیم ملی ایرلند شمالی و ویژگیهای فنی او، انتظار میرود این انتقال نقطه قوت تازهای برای پرسپولیس در ادامه فصل باشد.