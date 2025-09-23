خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نویدکیا زیر فشار نتایج ضعیف و اولتیماتوم هفته پنجم

نویدکیا زیر فشار نتایج ضعیف و اولتیماتوم هفته پنجم
کد خبر : 1690518
لینک کوتاه کپی شد.

زردپوشان اصفهانی برخلاف سال‌های گذشته شروع موفقی نداشته‌اند و با کسب تنها ۲ امتیاز از ۴ بازی ابتدایی، سرمربی تیم محرم نویدکیا با یک اولتیماتوم جدی مواجه شده است.

به گزارش ایلنا،  سپاهان اصفهان در فصل جاری لیگ برتر، برخلاف سنت همیشگی خود، نتوانسته آغاز موفقی داشته باشد. در سال‌های گذشته، زردپوشان معمولاً با صدرنشینی و نتایج خوب در هفته‌های ابتدایی لیگ خود را تثبیت می‌کردند، اما امسال پس از چهار هفته تنها دو امتیاز کسب کرده و به نزدیکی پایین جدول رسیده‌اند.

این وضعیت پس از جدایی پاتریس کارترون، سرمربی خارجی موفق فصل گذشته، آغاز شد. هرچند سپاهان توانست مربیان خارجی دیگری مانند گابریل پین و برانکو کاتیچ را جذب کند، اما نهایتاً محرم نویدکیا به عنوان سرمربی انتخاب شد. با وجود نیمکت پرپیمان و بازیکنان باکیفیت، تیم هنوز نتوانسته هماهنگی لازم را به دست آورد و دروازه‌اش در هر چهار بازی باز شده است.

کارشناسان معتقدند ادامه این روند ممکن است باعث تغییرات مدیریتی و نیمکت تیم شود، به ویژه که هفته پنجم و دیدار با خیبر خرم‌آباد آخرین فرصت برای نویدکیا برای جبران نتایج ضعیف محسوب می‌شود. خیبر خرم‌آباد با ۷ امتیاز از ۴ بازی، شرایط خوبی دارد و نویدکیا باید تیمش را سریعاً جمع و جور کند تا جایگاه خود را حفظ کند.

همچنین سپاهان تاکنون در ۴ بازی ابتدایی لیگ ۵ گل دریافت کرده، در حالی که در کل فصل گذشته تنها ۲۱ گل خورد. این وضعیت باعث نگرانی هواداران و مدیریت باشگاه شده و فشار زیادی روی سرمربی تیم وارد کرده است. با توجه به حضور بازیکنان ستاره و امکانات کامل، انتظار می‌رود نویدکیا هرچه سریع‌تر وضعیت تیم را به مسیر موفقیت بازگرداند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی