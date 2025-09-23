نویدکیا زیر فشار نتایج ضعیف و اولتیماتوم هفته پنجم
زردپوشان اصفهانی برخلاف سالهای گذشته شروع موفقی نداشتهاند و با کسب تنها ۲ امتیاز از ۴ بازی ابتدایی، سرمربی تیم محرم نویدکیا با یک اولتیماتوم جدی مواجه شده است.
به گزارش ایلنا، سپاهان اصفهان در فصل جاری لیگ برتر، برخلاف سنت همیشگی خود، نتوانسته آغاز موفقی داشته باشد. در سالهای گذشته، زردپوشان معمولاً با صدرنشینی و نتایج خوب در هفتههای ابتدایی لیگ خود را تثبیت میکردند، اما امسال پس از چهار هفته تنها دو امتیاز کسب کرده و به نزدیکی پایین جدول رسیدهاند.
این وضعیت پس از جدایی پاتریس کارترون، سرمربی خارجی موفق فصل گذشته، آغاز شد. هرچند سپاهان توانست مربیان خارجی دیگری مانند گابریل پین و برانکو کاتیچ را جذب کند، اما نهایتاً محرم نویدکیا به عنوان سرمربی انتخاب شد. با وجود نیمکت پرپیمان و بازیکنان باکیفیت، تیم هنوز نتوانسته هماهنگی لازم را به دست آورد و دروازهاش در هر چهار بازی باز شده است.
کارشناسان معتقدند ادامه این روند ممکن است باعث تغییرات مدیریتی و نیمکت تیم شود، به ویژه که هفته پنجم و دیدار با خیبر خرمآباد آخرین فرصت برای نویدکیا برای جبران نتایج ضعیف محسوب میشود. خیبر خرمآباد با ۷ امتیاز از ۴ بازی، شرایط خوبی دارد و نویدکیا باید تیمش را سریعاً جمع و جور کند تا جایگاه خود را حفظ کند.
همچنین سپاهان تاکنون در ۴ بازی ابتدایی لیگ ۵ گل دریافت کرده، در حالی که در کل فصل گذشته تنها ۲۱ گل خورد. این وضعیت باعث نگرانی هواداران و مدیریت باشگاه شده و فشار زیادی روی سرمربی تیم وارد کرده است. با توجه به حضور بازیکنان ستاره و امکانات کامل، انتظار میرود نویدکیا هرچه سریعتر وضعیت تیم را به مسیر موفقیت بازگرداند.