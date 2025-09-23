نویدکیا زیر فشار نتایج ضعیف و اولتیماتوم هفته پنجم

به گزارش ایلنا، سپاهان اصفهان در فصل جاری لیگ برتر، برخلاف سنت همیشگی خود، نتوانسته آغاز موفقی داشته باشد. در سال‌های گذشته، زردپوشان معمولاً با صدرنشینی و نتایج خوب در هفته‌های ابتدایی لیگ خود را تثبیت می‌کردند، اما امسال پس از چهار هفته تنها دو امتیاز کسب کرده و به نزدیکی پایین جدول رسیده‌اند.

این وضعیت پس از جدایی پاتریس کارترون، سرمربی خارجی موفق فصل گذشته، آغاز شد. هرچند سپاهان توانست مربیان خارجی دیگری مانند گابریل پین و برانکو کاتیچ را جذب کند، اما نهایتاً محرم نویدکیا به عنوان سرمربی انتخاب شد. با وجود نیمکت پرپیمان و بازیکنان باکیفیت، تیم هنوز نتوانسته هماهنگی لازم را به دست آورد و دروازه‌اش در هر چهار بازی باز شده است.

کارشناسان معتقدند ادامه این روند ممکن است باعث تغییرات مدیریتی و نیمکت تیم شود، به ویژه که هفته پنجم و دیدار با خیبر خرم‌آباد آخرین فرصت برای نویدکیا برای جبران نتایج ضعیف محسوب می‌شود. خیبر خرم‌آباد با ۷ امتیاز از ۴ بازی، شرایط خوبی دارد و نویدکیا باید تیمش را سریعاً جمع و جور کند تا جایگاه خود را حفظ کند.

همچنین سپاهان تاکنون در ۴ بازی ابتدایی لیگ ۵ گل دریافت کرده، در حالی که در کل فصل گذشته تنها ۲۱ گل خورد. این وضعیت باعث نگرانی هواداران و مدیریت باشگاه شده و فشار زیادی روی سرمربی تیم وارد کرده است. با توجه به حضور بازیکنان ستاره و امکانات کامل، انتظار می‌رود نویدکیا هرچه سریع‌تر وضعیت تیم را به مسیر موفقیت بازگرداند.

