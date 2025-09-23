پیاتزا: هیچ شادی پیش از موعدی در کار نیست
سرمربی ایتالیایی تیم ملی والیبال ایران پس از پیروزی مقابل صربستان هشدار داد که تیم هنوز راه طولانی برای رسیدن به اهداف بزرگ خود دارد و از بازیکنان خواست تا هر اشتباه کوچک را جدی بگیرند.
به گزارش ایلنا، روبرتو پیاتزا، سرمربی سختگیر و غیرقابل پیشبینی تیم ملی والیبال ایران، پس از پیروزی دراماتیک تیمش مقابل صربستان در مرحله یکهشتم نهایی، با لحنی جدی بازیکنانش را مورد خطاب قرار داد. او حتی در حالی که فضای مثبت و تقریباً جشنمانند در تیم حاکم بود، به دلیل آسانگیری در ستهای اول و سوم و هدر دادن موقعیتهای ساده هشدار داد.
پیاتزا در گفتوگو با گزارشگر فدراسیون جهانی گفت: در سطح خیلی پایینی بازی کردیم. میتوانستیم خیلی بهتر از اینها نمایش بدهیم. در ست اول، دوم و سوم، قبل از پایان از حریف پیش بودیم… این از آن تجربههایی است که باید در زمین زندگیاش کنیم. ۱۱ بازیکن کاملاً جدید داریم و هنوز قادر نبودهاند زبان من در والیبال را به صورت کامل بفهمند. به همین دلیل کمی ناامید شدم، اگرچه در پایان دیدم همه حالشان خوب است.
او در ادامه با اشاره به مسابقه حساس بعدی ایران مقابل جمهوری چک گفت: متاسفم، من به جشن پیش از موعد علاقهای ندارم و آن را متوقف میکنم. بازی بعد بسیار مهم است و تیم چک امروز کمتر از ما بازی کرده، پس زمان کمتری برای ریکاوری داریم. باید سریع آماده شویم و ذهن خود را کامل برای بازی بعد استفاده کنیم.
در جریان مسابقه، پیاتزا حتی در یکی از تایماوتها به بازیکنانی که پوئنهای ساده را از دست داده بودند فریاد زد: «بار آخرتان باشد.» این هشدار سرمربی تا پایان مسابقات و برای نسل جوان حاضر در فیلیپین ادامه خواهد داشت تا تیم ملی ایران از موقعیت تاریخی خود در جمع چهار تیم برتر جهان استفاده کامل کند.