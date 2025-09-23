خبرگزاری کار ایران
عمل جراحی ستاره بارسلونا انجام شد

گاوی، هافبک ملی‌پوش بارسلونا، پس از ادامه روند ناکافی ریکاوری از مصدومیت زانوی خود، تحت عمل آرتروسکوپی قرار گرفت تا بازگشتش به میادین با ایمنی بیشتری همراه باشد.

به گزارش ایلنا،   باشگاه بارسلونا اعلام کرد که گاوی، هافبک ۲۱ ساله و ملی‌پوش اسپانیایی، تحت عمل آرتروسکوپی قرار گرفت. روند ریکاوری او پس از مصدومیت در مینیسک میانی شعاعی مطابق انتظار پیش نرفت و در نتیجه روز یکشنبه آزمایش‌های گسترده‌ای انجام شد تا بهترین روش درمانی مشخص شود.

گاوی پیش‌تر در تاریخ ۲۹ آگوست در یک جلسه تمرینی به‌طور انفرادی دچار مصدومیت شده بود. هرچند اسکن‌های اولیه شدت آسیب را زیاد نشان نمی‌داد، این مصدومیت در همان مفصلی رخ داد که پیش‌تر دچار پارگی رباط صلیبی شده بود و باعث شده بود تقریباً یک سال دور از میادین باشد.

پس از مشاوره با تیم پزشکی، تصمیم گرفته شد که عمل آرتروسکوپی انجام شود؛ روشی کمتر تهاجمی که زمان ریکاوری کوتاه‌تری نسبت به جراحی‌های سنتی دارد. این عمل امروز سه‌شنبه توسط دکتر خوان کارلس مونیاو و تحت نظارت تیم پزشکی باشگاه انجام شد.

گاوی در دو بازی ابتدایی فصل مقابل مایورکا و لوانته به میدان رفت، اما در هیچ‌یک از آنها در ترکیب اصلی حضور نداشت و مجموعاً ۶۶ دقیقه بازی کرد و یک پاس گل ثبت کرد. باشگاه بارسلونا هنوز بازه زمانی دقیق غیبت او را اعلام نکرده و وعده داده پس از مشخص شدن جزئیات، بیانیه جدیدی منتشر خواهد کرد.

