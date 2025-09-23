خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گاسپرینی رم را به مسیر برد بازگرداند

گاسپرینی رم را به مسیر برد بازگرداند
کد خبر : 1690514
لینک کوتاه کپی شد.

با هدایت جیان پیرو گاسپرینی، رم در دربی دلاکاپیتاله موفق شد با ترکیبی از بازیکنان جوان و باتجربه، مقابل لاتزیو پیروز شود و روند بدون شکست خود را ادامه دهد.

به گزارش ایلنا،   پس از موفقیت غیرمنتظره کلودیو رانیری در فصل گذشته، مدیریت باشگاه رم تصمیم گرفت او را به عنوان مشاور در کنار تیم حفظ کند و نیمکت تیم را به جیان پیرو گاسپرینی بسپارد؛ سرمربی‌ای که در آتالانتا تاریخ این باشگاه را از نو نوشت.

گاسپرینی تا اینجای فصل تنها یک شکست متحمل شده و با ترکیبی از بازیکنان جوان و باتجربه که شاید در فصل‌های گذشته در رم جایگاهی نداشتند، به تدریج تیمش را به فرم ایده‌آل رسانده است. در دربی دلاکاپیتاله، او توانست تیم مائوریتسیو ساری را مغلوب کند و عملکردی چشمگیر ارائه دهد.

لورنزو پلگرینی که معمولاً در دربی‌ها بهترین فرم خود را نشان می‌دهد، در غیاب دیبالا به تنها هافبک تهاجمی تیم تبدیل شد و با ثبت چهارمین گل خود در دلاکاپیتاله، سرنوشت دیدار را به سود رم رقم زد.

با این پیروزی، جالوروسی به چهار بازی بدون شکست در دربی دست یافت و هواداران پایتخت امیدوارند بازگشت به سطح اول فوتبال اروپا با تفکرات گاسپرینی ادامه یابد؛ سرمربی‌ای که معمولی‌ترین بازیکنان را به ستاره‌های تیم تبدیل می‌کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی