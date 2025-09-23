گاسپرینی رم را به مسیر برد بازگرداند

به گزارش ایلنا، پس از موفقیت غیرمنتظره کلودیو رانیری در فصل گذشته، مدیریت باشگاه رم تصمیم گرفت او را به عنوان مشاور در کنار تیم حفظ کند و نیمکت تیم را به جیان پیرو گاسپرینی بسپارد؛ سرمربی‌ای که در آتالانتا تاریخ این باشگاه را از نو نوشت.

گاسپرینی تا اینجای فصل تنها یک شکست متحمل شده و با ترکیبی از بازیکنان جوان و باتجربه که شاید در فصل‌های گذشته در رم جایگاهی نداشتند، به تدریج تیمش را به فرم ایده‌آل رسانده است. در دربی دلاکاپیتاله، او توانست تیم مائوریتسیو ساری را مغلوب کند و عملکردی چشمگیر ارائه دهد.

لورنزو پلگرینی که معمولاً در دربی‌ها بهترین فرم خود را نشان می‌دهد، در غیاب دیبالا به تنها هافبک تهاجمی تیم تبدیل شد و با ثبت چهارمین گل خود در دلاکاپیتاله، سرنوشت دیدار را به سود رم رقم زد.

با این پیروزی، جالوروسی به چهار بازی بدون شکست در دربی دست یافت و هواداران پایتخت امیدوارند بازگشت به سطح اول فوتبال اروپا با تفکرات گاسپرینی ادامه یابد؛ سرمربی‌ای که معمولی‌ترین بازیکنان را به ستاره‌های تیم تبدیل می‌کند.

