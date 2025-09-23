خبرگزاری کار ایران
ولی‌زاده: تیم ایران به قولش عمل کرد
مدافع میانی تیم ملی والیبال ایران پس از پیروزی مقابل صربستان گفت: تیم رفته رفته بهتر شده و امیدوارم در مرحله بعد هم بهترین نتیجه را کسب کنیم.

به گزارش ایلنا،  محمد ولی‌زاده، مدافع میانی تیم ملی والیبال ایران، پس از پیروزی تیمش در مرحله یک‌هشتم نهایی مقابل صربستان اظهار داشت: بازی سختی بود. همان‌طور که مردم دیدند، می‌دانستیم مسابقه دشواری پیش رو داریم و با تمام وجود تلاش کردیم تا برنده شویم.

وی با ابراز خوشحالی از صعود تیم به جمع هشت تیم برتر جهان گفت: خیلی خوشحالم که توانستیم به این مرحله برسیم. امیدوارم در مرحله بعد هم با قدرت ادامه دهیم و بهترین نتیجه را کسب کنیم.

ولی‌زاده درباره انتظارش از سختی دیدار با صربستان اضافه کرد: فکر می‌کردیم بازی سخت باشد و خدا را شکر توانستیم آن را مدیریت کنیم و به نفع خودمان تمام کنیم.

او درباره بازی بعدی ایران با جمهوری چک در مرحله یک‌چهارم نهایی گفت: این مسابقه هم قطعا سخت است. همان‌طور که قول داده بودیم، تیم ایران رفته رفته بهتر شده و با توجه به آنالیزها تلاش می‌کنیم بهترین عملکرد را مقابل چک داشته باشیم.

تیم ملی والیبال ایران روز پنج‌شنبه سوم مهرماه ساعت ۱۱ در مرحله یک‌چهارم نهایی قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ به مصاف جمهوری چک خواهد رفت.

