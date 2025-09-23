خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حاجی‌پور: نوسانات تیم ایران به کم‌تجربگی بازیکنان برمی‌گردد

حاجی‌پور: نوسانات تیم ایران به کم‌تجربگی بازیکنان برمی‌گردد
کد خبر : 1690509
لینک کوتاه کپی شد.

قطر پاسور تیم ملی والیبال ایران پس از پیروزی مقابل صربستان گفت: بازی سخت بود، اما با تمام توان جنگیدیم و خوشحالیم که پیروز شدیم.

به گزارش ایلنا،   علی حاجی‌پور، قطر پاسور تیم ملی والیبال ایران، پس از پیروزی تیمش در مرحله یک‌هشتم نهایی مقابل صربستان اظهار داشت: مرحله حذفی است و همه بازیکنان می‌دانند در چه تورنمنت مهمی حضور دارند. بازی‌ها سخت است، اما با تمام توان جنگیدیم و خوشحالیم که موفق شدیم برنده شویم.

وی درباره لحظاتی که عملکرد تیم با نوسان روبه‌رو شد گفت: یک جورایی به دلیل کم‌تجربگی بازیکنان است. اول از همه به دنبال کسب تجربه هستیم و قطعاً به دنبال پیروزی مقابل حریفان و بهتر شدن هستیم.

حاجی‌پور درباره بازی بعدی ایران مقابل جمهوری چک افزود: دو بازی پنج سته پشت سر گذاشتیم و زمان کمی برای ریکاوری داریم. باید سریع آماده شویم و با تمام توان به میدان برویم تا پیروز شویم.

تیم ملی والیبال ایران روز پنج‌شنبه سوم مهرماه ساعت ۱۱ در مرحله یک‌چهارم نهایی قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ به مصاف جمهوری چک خواهد رفت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی