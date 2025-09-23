به گزارش ایلنا، علی حاجی‌پور، قطر پاسور تیم ملی والیبال ایران، پس از پیروزی تیمش در مرحله یک‌هشتم نهایی مقابل صربستان اظهار داشت: مرحله حذفی است و همه بازیکنان می‌دانند در چه تورنمنت مهمی حضور دارند. بازی‌ها سخت است، اما با تمام توان جنگیدیم و خوشحالیم که موفق شدیم برنده شویم.

وی درباره لحظاتی که عملکرد تیم با نوسان روبه‌رو شد گفت: یک جورایی به دلیل کم‌تجربگی بازیکنان است. اول از همه به دنبال کسب تجربه هستیم و قطعاً به دنبال پیروزی مقابل حریفان و بهتر شدن هستیم.

حاجی‌پور درباره بازی بعدی ایران مقابل جمهوری چک افزود: دو بازی پنج سته پشت سر گذاشتیم و زمان کمی برای ریکاوری داریم. باید سریع آماده شویم و با تمام توان به میدان برویم تا پیروز شویم.

تیم ملی والیبال ایران روز پنج‌شنبه سوم مهرماه ساعت ۱۱ در مرحله یک‌چهارم نهایی قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ به مصاف جمهوری چک خواهد رفت.

