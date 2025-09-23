مس سونگون 0-1 مس کرمان؛ حسینخانی از بحران خارج شد
مس کرمان در تبریز با یک گل مس سونگون را برد.
به گزارش ایلنا، مس کرمان در هفته پنجم رقابت های لیگ دسته اول با نتیجه ۱بر۰ از سد مس سونگون عبور کرد تا شاگردان فرزادحسین خانی ۷امتیازی شده و به رده چهارم جدول صعود کنند.
مس کرمان که در سه هفته اول لیگ دسته اول تنها یک امتیاز کسب کرده بود، در هفته های چهارم و پنجم با عبور از بعثت کرمانشاه و مس سونگون ، از بحران عبور کرد و به ساحل آرامش رسید .
اما در آن سوی میدان ، مس سونگون در بحران مطلق بسر می برد و در حال حاضر از ۵بازی تنها یک امتیاز کسب کرده تا شاگردان علی ابراهیمی در قعر جدول قرار داشته باشند.