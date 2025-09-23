به گزارش ایلنا، مس کرمان در هفته پنجم رقابت های لیگ دسته اول با نتیجه ۱بر۰ از سد مس سونگون عبور کرد تا شاگردان فرزادحسین خانی ۷امتیازی شده و به رده چهارم جدول صعود کنند.

مس کرمان که در سه هفته اول لیگ دسته اول تنها یک امتیاز کسب کرده بود، در هفته های چهارم و پنجم با عبور از بعثت کرمانشاه و مس سونگون ، از بحران عبور کرد و به ساحل آرامش رسید .

اما در آن سوی میدان ، مس سونگون در بحران مطلق بسر می برد و در حال حاضر از ۵بازی تنها یک امتیاز کسب کرده تا شاگردان علی ابراهیمی در قعر جدول قرار داشته باشند.

