حق‌پرست: خوشحالم که تا آخرین لحظه جنگیدیم

حق‌پرست: خوشحالم که تا آخرین لحظه جنگیدیم
دریافت‌کننده قدرتی تیم ملی والیبال ایران پس از پیروزی برابر صربستان گفت: آنالیز خوبی داشتیم و همه بازیکنان تا آخرین لحظه جنگیدند.

به گزارش ایلنا، علی حق‌پرست، دریافت‌کننده قدرتی تیم ملی والیبال ایران، پس از پیروزی تیمش در مرحله یک‌هشتم نهایی مقابل صربستان اظهار داشت: از قبل می‌دانستیم بازی سختی پیش رو داریم. خوشبختانه آنالیز خوبی از حریف داشتیم و خوشحالم که تا آخرین لحظه جنگیدیم و موفق شدیم پیروز شویم.

وی درباره نقش خود در بازی گفت: هر وقت به زمین می‌آیم، تلاشم را برای کمک به تیم می‌کنم. ما یک تیم ۱۴ نفره هستیم و مهم نیست چه کسی در زمین است. در مجموع خوشحالم که تیم ایران به مرحله یک‌چهارم نهایی صعود کرد.

حق‌پرست در مورد دیدار بعدی ایران افزود: اکنون برای ریکاوری آماده می‌شویم و در بازی بعد مقابل جمهوری چک تلاش می‌کنیم تا فاتح میدان باشیم.

تیم ملی والیبال ایران روز پنج‌شنبه سوم مهرماه ساعت ۱۱ در مرحله یک‌چهارم نهایی قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ به مصاف جمهوری چک خواهد رفت.

