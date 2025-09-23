خبرگزاری کار ایران
آریو 0-0 فرد البرز: توقف شاگردان بیاتلو در خانه
دو تیم آریو اسلامشهر و فرد البرز به تقسیم امتیازات رضایت دادند.

به گزارش ایلنا، در هفته پنجم رقابت های لیگ دسته اول فوتبال کشور دو تیم آریو اسلامشهر و فرد البرز  به مصاف هم رفتند که این بازی بعد از ۹۰دقیقه تلاش هر دو نیم بدون گل به پایان رسید  تا هر کدام یک امتیاز کسب کنند.

فردا البرز با این تساوی ۸ امتیازی شد و در رده سوم جدول ایستاد و آریو اسلامشهر ۶امتیازی و در رده هفتم قرار گرفت.

البرزی ها به دنبال سومین برد متوالی خود بودند اما نتوانستند در مقابل شاگردان بیاتلو کاری کنند و فقط با یک امتیاز به البرز برگشتند.

