حضرت‌پور: پیاتزا همه چیز را درباره صربستان گفته بود
لیبروی تیم ملی والیبال ایران پس از پیروزی مقابل صربستان در مرحله یک‌هشتم نهایی گفت: تیم تا آخرین لحظه جنگید و موفق شدیم برنده شویم.

به گزارش ایلنا،  محمدرضا حضرت‌پور، لیبروی تیم ملی والیبال ایران، پس از پیروزی تیمش در مرحله یک‌هشتم نهایی مقابل صربستان گفت: این برد را به همه بازیکنان تیم ملی تبریک می‌گویم. تیم تا آخرین لحظه تلاش کرد و خدا را شکر موفق شدیم صربستان را شکست دهیم. هرچند دو ست را واگذار کردیم، اما هیچ‌وقت از تلاش دست برنداشتیم.

او در ادامه درباره آماده‌سازی تیم برای این دیدار افزود: می‌دانستیم بازی سختی پیش رو داریم و پیاتزا سه تا چهار جلسه آنالیز گذاشت. یعنی همه چیز درباره صربستان را می‌دانستیم و خوشبختانه توانستیم سیستم طراحی شده سرمربی را روی زمین پیاده کنیم.

حضرت‌پور همچنین از دکتر تیم ملی تشکر ویژه کرد و گفت: چهار یا پنج بازیکن تیم مریض شدند و من یکی از آن‌ها بودم. اصلاً انتظار نداشتم امروز بتوانم بازی کنم، اما دکتر تیم خیلی زحمت کشید و کمک کرد تا بازی کنم.

لیبرو تیم ملی درباره مسابقه بعدی ایران در مرحله یک‌چهارم نهایی نیز گفت: در یک روز باقی مانده آماده می‌شویم برای بازی حساس با جمهوری چک. ان‌شاءالله باز هم می‌جنگیم تا بتوانیم پیروز شویم و در جمع چهار تیم برتر جهان قرار بگیریم.

تیم ملی والیبال ایران روز پنج‌شنبه سوم مهرماه ساعت ۱۱ در مرحله یک‌چهارم نهایی قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ به مصاف جمهوری چک خواهد رفت.

