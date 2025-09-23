خبرگزاری کار ایران
نساجی 1-0 نیروی زمینی: ببرهای مازندران در هوای لیگ برتر

نساجی 1-0 نیروی زمینی: ببرهای مازندران در هوای لیگ برتر
نساجی موفق شد یک بر صفر نیروی زمینی را شکست دهد.

به گزارش ایلنا، تیم های نساجی و نیروی زمینی در هفته پنجم رقابت های لیگ دسته اول به مصاف هم رفتند که در پایان  شاگردان فراز کمالوند توانستند با نتیجه یک بر صفر به پیروزی برسند و سه امتیاز ارزشمند کسب کنند.

نساجی با این پیروزی ۱۱ امتیازی شد تا موقتا به صدر جدول برود و منتظر بازی های فردا باشد تا ببیند هوادار چه نتیجه ای کسب خواهد کرد.

نیروی زمینی نیز با این شکست هم چنان در امتیاز ۶ باقی ماند تا شاگردان داریوش یزدی  در رده نهم جدول قرار بگیرند.

