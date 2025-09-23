ستاره برزیلی رئال از شرایطش ناراضی است

به گزارش ایلنا، وینیسیوس جونیور که در زمان کارلو آنچلوتی همواره یکی از مهره‌های کلیدی رئال مادرید بود، حالا با حضور ژابی آلونسو شرایط متفاوتی را تجربه می‌کند. این مهاجم ۲۴ ساله در شش بازی اخیر تنها چهار بار در ترکیب اصلی قرار گرفته و حتی یک مسابقه کامل ۹۰ دقیقه‌ای را به پایان نرسانده است.

در دیدار آخر برابر اسپانیول، تعویض او در دقیقه ۷۰ باعث شد هنگام خروج از زمین نشانه‌هایی از عصبانیت بروز دهد. به گفته مارکوس بنیتو در برنامه ال‌چیرینگیتو، اگر این روند تغییر نکند، وینیسیوس ممکن است در پنجره نقل‌وانتقالات ژانویه به جدایی از رئال فکر کند.

این در حالی است که قرارداد او با مادرید تا سال ۲۰۲۷ اعتبار دارد. مذاکرات برای تمدید قرارداد جدید مدتی پیش آغاز شد و به توافق نزدیک بود، اما پس از جام جهانی باشگاه‌ها متوقف شد. همین توقف، تنش‌ها را افزایش داده و آینده ستاره برزیلی را مبهم کرده است. اکنون گفته می‌شود او حتی احتمال ترک رئال در میانه فصل را نیز رد نمی‌کند.

