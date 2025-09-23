رونی: اخراج کاسمیرو احمقانه بود
منچستریونایتد با وجود اخراج کاسمیرو توانست چلسی را شکست دهد، اما وین رونی بهشدت از بیاحتیاطی هافبک برزیلی انتقاد کرد.
به گزارش ایلنا، بازی منچستریونایتد و چلسی از همان دقایق ابتدایی پرتنش شد. تنها پنج دقیقه از مسابقه گذشته بود که روبرت سانچز، دروازهبان چلسی، به دلیل خطای مستقیم روی برایان امبوئمو کارت قرمز گرفت و تیمش را ۱۰ نفره کرد. یونایتد بهخوبی از این فرصت استفاده کرد و با گلهای برونو فرناندز و کاسمیرو در نیمه اول ۲–۰ پیش افتاد.
با این حال، اخراج کاسمیرو پیش از پایان نیمه اول ورق را برگرداند و شرایط برای شاگردان روبن آموریم دشوار شد. تروره چالوبا در دقایق پایانی توانست یکی از گلها را جبران کند، اما در نهایت منچستریونایتد پیروزی ارزشمند خود را حفظ کرد.
وین رونی، اسطوره یونایتد، در واکنش به این بازی، بهشدت از رفتار کاسمیرو انتقاد کرد. او در برنامه Match of the Day گفت: این کار از یک بازیکن باتجربه واقعاً سادهلوحانه بود. یونایتد کنترل کامل بازی را در دست داشت و هیچ نیازی به آن تکل نبود. زمین خیس بود، درست، اما آن خطا کارت زرد بیموردی بود. بهنظرم مربی باید همان موقع او را تعویض میکرد، چون همیشه خطر اخراج وجود داشت و دقیقاً همین اتفاق افتاد.