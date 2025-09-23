لیورپول، برنده بزرگ تساوی آرسنال و منچسترسیتی!
تساوی ۱-۱ آرسنال و منچسترسیتی نهتنها به سود هیچکدام از دو تیم نبود، بلکه این لیورپول بود که از دور، بیشترین بهره را برد و اختلافش در صدر جدول را حفظ کرد.
به گزارش ایلنا، آرسنال در خانه مقابل منچسترسیتی به تساوی ۱-۱ رسید؛ نتیجهای که بار دیگر دشواریهای توپچیها در مسیر قهرمانی لیگ برتر را یادآور شد. تیم میکل آرتتا فرصت خوبی برای نزدیک شدن به صدر داشت اما از آن استفاده نکرد تا همچنان رؤیای قهرمانی برای هوادارانش دور از دسترس بماند.
ارلینگ هالند طبق معمول تأثیرگذار بود و تنها ده دقیقه پس از شروع بازی، دروازه آرسنال را باز کرد. او حالا با پنج گل در پنج مسابقه ابتدایی، بالاتر از دیگر رقبا در کورس آقای گلی قرار گرفته است. سیتی پس از این گل تصمیم گرفت بیشتر روی انسجام دفاعی تمرکز کند تا سه امتیاز را به خانه ببرد.
اما در دقایق پایانی، گابریل مارتینلی با ضربهای دیدنی گل تساوی را زد و امتیازی حیاتی برای آرسنال بهدست آورد. ستاره برزیلی که پیشتر از سوی یورگن کلوپ «استعداد قرن» لقب گرفته بود، بار دیگر نشان داد چهقدر میتواند در لحظات حساس تعیینکننده باشد؛ حتی زمانی که از روی نیمکت وارد میدان میشود.
در سوی مقابل، ویکتور گیوکرش خرید تازه آرسنال ناامیدکننده ظاهر شد. او نهتنها شوتی به سمت دروازه نزد، بلکه مقابل مدافعان قدرتمند سیتی هم کاملاً مهار شد. این عملکرد ضعیف، پرسشهایی درباره توانایی او برای درخشش در سطح اول فوتبال اروپا ایجاد کرده است.
در نهایت، برنده اصلی هفته تیمی خارج از این میدان بود؛ لیورپول. سرخها بدون بازی و در حالی که استراحت میکردند، شاهد توقف دو رقیب اصلیشان شدند. اختلاف پنجامتیازی صدر جدول همچنان پابرجاست و این حاشیه امن میتواند در ادامه فصل، برگ برنده مهمی برای شاگردان یورگن کلوپ باشد.