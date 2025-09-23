به گزارش ایلنا، نمایش نگران‌کننده ایران در رقابت‌های کافا، باعث شده تا مسئولان فدراسیون فوتبال ایران فکری جدی به حال شرایط تیم ملی پیش از آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ بکنند.

اذهان عمومی و مردم، همگی پس از تساوی مقابل تاجیکستان و شکست مقابل ازبکستان، انتظار تغییرات در کادر فنی تیم ملی را دارند و با توجه به شرایط نامناسب بازی‌های تدارکاتی، شاید تنها تغییر در کادر و به روز شدن دانش مربیان حاضر در تیم ملی، تنها چاره کار تیم ملی فوتبال ایران باشد. با این حال انتظار نمی‌رود که با شرایط و روند فعلی، این تغییرات رأس کادر فنی تیم ملی را شامل شود و امیر قلعه‌نویی احتمالاً سرمربی تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶ خواهد بود.

مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، در حاشیه مراسم افتتاح پروژه‌های عمرانی این فدراسیون بار دیگر حمایت صریح خود را از سرمربی تیم ملی اعلام کرد. تاج تأکید کرد با توجه به صعود تیم ملی با هدایت مربی ایرانی به جام جهانی، تغییر در رأس کادر فنی در دستور کار نیست و تنها احتمال ترمیم در کادر فنی وجود دارد. بر این اساس، فوتبال ایران پس از سال ۱۹۷۸ برای نخستین‌بار با مربی ایرانی در جام جهانی حضور خواهد یافت.

با توجه به شرایط موجود، به نظر نمی‌رسد مربیان مطرح داخلی تمایلی به حضور در کادر فنی تیم ملی داشته باشند. از همین رو انتظار می‌رود علاوه بر آنتونیو مانیکونه، نام یک مربی خارجی دیگر نیز به جمع دستیاران تیم ملی اضافه شود.

چه کسی کادر تیم ملی را ترک می‌کند؟

با این صحبت‌ها، گمانه‌زنی در خصوص مربیانی که احتمالاً کادر تیم ملی را ترک می‌کنند آغاز شده است.

احتمالاً آنتونیو مانیکونه ایتالیایی که پس از همراهی امید روانخواه در کادر تیم امید بار دیگر به جمع امیر قلعه‌نویی و یارانش بازگشته، در کادر تیم ملی فوتبال ایران باقی بماند و شاهد جدایی مربیان ایرانی باشیم.

طی هفته‌های اخیر، بیشتر انتقادها سهم سعید الهویی، دستیار جوان امیر قلعه‌نویی شده که در یک برنامه تلویزیونی پیش از تورنمنت کافا به شکلی تعجب‌آور و کورکورانه و با استفاده از آمارهای گزینشی، از عملکرد امیر قلعه‌نویی و کادر فنی تیم ملی دفاع می‌کرد.

شاید الهویی، یکی از گزینه‌های جدایی از کادر فنی تیم ملی باشد اما نکته اینجاست که در صورت جدایی الهویی، تکلیف آن حجم از ستایش، برنامه‌های به ظاهر اصولی و استفاده از تکنولوژی‌های روز که امیر قلعه‌نویی و کادرش به آن دل بسته بودند چه می‌شود؟

به جز الهویی، شغل سه مربی دیگر تیم ملی یعنی هومن افاضلی، رحمان رضایی و آندرانیک تیموریان نیز در معرض خطر قرار دارد و باید دید که در ادامه راه، چه کسانی از کادر فنی تیم ملی جدا می‌شوند. تجربه جام ملت‌های آسیا نشان داد که افزایش تعداد مربیان روی نیمکت، نه تنها کمکی به شرایط تیم ملی نمی‌کند بلکه روی کیفیت تیم اثر منفی نیز خواهد گذاشت.

زمان را از دست ندهیم

اگر بنا بر ترمیم کادر فنی و حضور مربیان معبتر خارجی در کادر فنی تیم ملی است، به هیچ عنوان نباید زمان را از دست داد و این وعده باید تا زمان فیفادی ماه مهر و تقابل دوستانه با روسیه عملی شود تا ایران با شرایط بهتری خود را آماده دو وقفه بازی‌های ملی پیش رو کند. وقفه‌هایی که با حضور اکثریت بازیکنان، بیشتر از قبل عیار تیم ملی ایران را پیش از آغاز رقابت‌های جام جهانی مشخص می‌کند.

