«باید برای رسیدن به قله پله‌پله بالا رفت»

واکنش بالغانه یامال پس از ناکامی در توپ طلا

لامین یامال، ستاره جوان بارسلونا، پس از شکست در رقابت توپ طلا برابر عثمان دمبله از پاری‌سن‌ژرمن، واکنشی پخته و حرفه‌ای از خود نشان داد.

به گزارش ایلنا، لامین یامال در فصل ۲۵-۲۰۲۴ در ۵۵ مسابقه برای بارسلونا به میدان رفت و با ثبت ۱۸ گل و ۲۵ پاس گل، سهم مهمی در قهرمانی این تیم در لالیگا، کوپا دل‌ری و سوپرکاپ اسپانیا داشت. با این حال، در نهایت دمبله به دلیل درخشش در لیگ قهرمانان اروپا و نقش کلیدی در سه‌گانه پاری‌سن‌ژرمن، به عنوان بهترین بازیکن جهان انتخاب شد.

یک روز پس از مراسم پاریس، یامال در اینستاگرام متنی منتشر کرد و نوشت: «برنامه خدا کامل است، باید برای رسیدن به قله پله‌پله بالا رفت. خوشحالم از کسب دومین جایزه کوپا و انتخاب دمبله را برای این فصل فوق‌العاده تبریک می‌گویم.» او حتی در جریان مراسم نیز رفتار حرفه‌ای خود را نشان داد و پس از اهدای توپ طلا، دمبله را روی صحنه در آغوش گرفت.

یامال هرچند توپ طلا را از دست داد، اما برای دومین سال پیاپی موفق شد جایزه کوپا را از آن خود کند. 

او فصل جدید را نیز قدرتمند آغاز کرده و در سه بازی نخست لالیگا دو گل و سه پاس گل به ثبت رسانده است، هرچند مصدومیت کشاله ران باعث شده حضورش در دیدار پیش‌روی بارسلونا مقابل اوویدو در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد.

