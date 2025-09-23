خبرگزاری کار ایران
حماسه شاگردان پیاتزا: صعود تیم ملی والیبال به جمع هشت تیم برتر جهان
تیم ملی والیبال ایران در دیدار مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های قهرمانی جهان موفق به شکست صربستان شد تا برای دومین بار در تاریخ به جمع هشت تیم برتر این رقابت‌ها صعود کند.

به گزارش ایلنا، تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه امروز (سه‌شنبه یکم مهر) در مرحله یک هشتم نهایی قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ به مصاف صربستان رفت. 

شاگردان روبرتو پیاتزا در این دیدار که در سالن آسیا آرنا شهر مانیل برگزار شد، سه بر دو مقابل حریف قدرتمند خود به پیروزی رسیدند.

مردان والیبال ایران در ست اول و سوم ۲۵ بر ۲۳ و ۲۶ بر ۲۴ مغلوب صربستان شدند، اما در ست‌های دوم، چهارم و پنجم به ترتیب با امتیازهای ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۲۲ و ۱۵ بر ۹ فاتح میدان شدند تا به عنوان هشتمین تیم صعود کننده به مرحله یک چهارم نهایی معرفی شوند.

این دیدار هفدهمین جدال دو تیم در طول تاریخ است که هشتمین برد را برای ایران به همراه داشت. 

تیم ملی والیبال ایران روز پنج شنبه سوم مهرماه در مرحله یک چهارم نهایی قهرمانی مردان جهان به مصاف جمهوری چک می رود.

