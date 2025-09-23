حماسه شاگردان پیاتزا: صعود تیم ملی والیبال به جمع هشت تیم برتر جهان

به گزارش ایلنا، تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه امروز (سه‌شنبه یکم مهر) در مرحله یک هشتم نهایی قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ به مصاف صربستان رفت.

شاگردان روبرتو پیاتزا در این دیدار که در سالن آسیا آرنا شهر مانیل برگزار شد، سه بر دو مقابل حریف قدرتمند خود به پیروزی رسیدند.

مردان والیبال ایران در ست اول و سوم ۲۵ بر ۲۳ و ۲۶ بر ۲۴ مغلوب صربستان شدند، اما در ست‌های دوم، چهارم و پنجم به ترتیب با امتیازهای ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۲۲ و ۱۵ بر ۹ فاتح میدان شدند تا به عنوان هشتمین تیم صعود کننده به مرحله یک چهارم نهایی معرفی شوند.

این دیدار هفدهمین جدال دو تیم در طول تاریخ است که هشتمین برد را برای ایران به همراه داشت.

تیم ملی والیبال ایران روز پنج شنبه سوم مهرماه در مرحله یک چهارم نهایی قهرمانی مردان جهان به مصاف جمهوری چک می رود.

