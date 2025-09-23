خبرگزاری کار ایران
واکنش ستاره سابق رئال به توپ طلای دمبله
آلوارو بنیتو، بازیکن پیشین رئال مادرید، در تحلیل خود از مراسم توپ طلای ۲۰۲۵ با وجود تأیید شایستگی عثمان دمبله برای کسب عنوان بهترین بازیکن جهان، به شدت از جایگاه برخی ستارگان دیگر در رده‌بندی انتقاد کرد.

به گزارش ایلنا، دمبله ستاره پاری‌سن‌ژرمن در مراسم توپ طلا در پاریس به عنوان بهترین بازیکن مرد جهان معرفی شد و بالاتر از لامین یامال ستاره بارسلونا قرار گرفت. هم‌تیمی او در پاری‌سن‌ژرمن، ویتینیا، در رتبه سوم ایستاد و محمد صلاح و رافینیا نیز چهارم و پنجم شدند.

در حالیکه اکثر هواداران فوتبال قبول داشتند دمبله و یامال سزاوار دو رتبه نخست هستند، حذف رافینیا از جمع سه نفر برتر و همچنین بیرون ماندن پدری از جمع ۱۰ بازیکن نخست باعث تعجب بسیاری شد. علاوه بر این، رتبه سیزدهم هری کین مهاجم بایرن‌مونیخ و تیم ملی انگلیس، با وجود ثبت ۴۱ گل، واکنش‌های گسترده‌ای را به همراه داشت.

بنیتو در گفت‌وگو با «اِل لارگرو» ضمن دفاع از دمبله، به شیوه رأی‌گیری انتقاد داشت و گفت: «معیارهای این جایزه تحت تأثیر موفقیت‌های تیمی هم هست و باید هم همین‌طور باشد. اما وقتی رأی‌ها منتشر می‌شود، می‌بینیم هر کشوری به بازیکنان خود یا کشورهای همسایه گرایش دارد. به همین دلیل است که چندان نمی‌توانم به این جایزه باور داشته باشم و معیاری کاملاً عینی وجود ندارد.»

او اضافه کرد: «دمبله بدون شک شایسته این جایزه است. او بهترین فصل دوران حرفه‌ای‌اش را سپری کرد و در تیمی که از ژانویه تا پایان فصل بهترین اروپا بود، آمار و نمایش‌های فوق‌العاده‌ای داشت.»

با این حال، بنیتو به رتبه‌بندی برخی بازیکنان دیگر اعتراض کرد و افزود: «پدری مثل یک فرشته فوتبال بازی می‌کند و در این این تردیدی نیست. این که لامین یامال بازیکنی جذاب‌تر است، بله همین‌طور است. این که کیلیان امباپه بهتر از دمبله باشد، کاملاً درست است. از نظر پتانسیل، دو مهاجم برتر جهان امباپه و یامال هستند. اما در نهایت درباره عناوین فردی نمی‌توان بیش از این صحبت کرد.»

انتهای پیام/
